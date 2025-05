Nach letztem Bayern-Heimspiel Müllers emotionaler Abschied: "Ich liebe euch alle!" Stand: 10.05.2025 22:33 Uhr

Eine Ära geht langsam zu Ende: Nach seinem letzten Heimspiel für den FC Bayern reckt Thomas Müller die Meisterschale in die Höhe - und wendet sich mit einer emotionalen Rede an die Fans: "Ich habe es geliebt, der moderne Gladiator zu sein."

Von Nicole Hornischer

Um 20.11 Uhr endete eine Ära: Thomas Müller verließ zum letzten Mal den Rasen der Münchner Allianz Arena. Spieler und Betreuer standen Spalier für diesen besonderen Moment: Das 2:0 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach war sein letzter Auftritt in München und sein 750. Pflichtspiel für die Bayern: Nach 25 Jahren endet das Kapitel FC Bayern für Müller.

Emotional, aber kaum Tränen

Wer dachte es würde ein tränenreicher Auftritt, wie seinerzeit beim Abschied von Franck Ribéry und Arjen Robben, als Ehrenpräsident Uli Hoeneß ein Tränchen verdrückte, wurde eines Besseren belehrt. Mit einem breiten Grinsen nahm Müller auf der Ersatzbank Platz.

Nach dem Spiel folgte die Übergabe der Meisterschale - Kapitän Manuel ließ Müller den Vortritt, der die Schale als erster in den Münchner Himmel streckte. Danach ging der 13-fache Deutsche Meister in schnell in die Südkurve - denn Müller war immer ein Mann der Fans, aber auch für die Fans.

In seiner Abschiedsrede an das Münchner Publikum betonte er: "Ich habe es geliebt, der moderne Gladiator zu sein", und ergänzte: "Aber ich bin nicht traurig, ich freue mich auf das, was kommt - auch wenn es nicht halb so schön sein wird. Ich liebe euch alle! Macht's es gut, Servus!"

Müller feiert mit der Südkurve

"Wir Fußballer lieben den Geruch von Gras", rief Müller der bebenden Münchner Südkurve nach einem Meistertänzchen zu, er war dafür unter dem Fangnetz hindurch auf das Podest des Vorsängers geklettert. "Wir sind sehr glücklich, dass wir euch wieder die Schale bringen können." Gemeinsam mit den Fans sang er "Wir wollen rot-weiße Trikots" und andere Stadionschlager - "und dann basta!"

Die Südkurve huldigte ihrer Legende vor Anpfiff mit einer spektakulären Choreographie ("Seit 25 Jahren alles für unsere Farben!") und Sprechchören. Vor Anpfiff wurde Müller unter tosendem Applaus von den Verantwortlichen geehrt: Bei Blumen, Bilderrahmen und einer Schafkopfkarte ("Eichel Ober") wurde es ihm fast zu viel, er rief: "Lass uns spielen!"

Müller hatte nach einem Vierteljahrhundert bei den Bayern - den Großteil davon als Profi - keinen neuen Vertrag bekommen und wird die Münchner im Sommer verlassen.

Müller kam schon in der Jugend zum FC Bayern. Seit seinem Debüt für die Profis im August 2008 bestritt Müller 496 Bundesliga-, dazu 161 Champions-League- sowie 67 DFB-Pokalpartien. Mit seinem 710. Profi-Einsatz am 1. September 2024 gegen den SC Freiburg krönte er sich zum alleinigen Rekordspieler der Münchner vor der Torwartlegende Sepp Maier. Er gewann mit dem Verein 13 deutsche Meisterschaften, zwei Champions-League-Titel und sechsmal den DFB-Pokal.

Video: Thomas Müllers bewegende Abschiedsworte

Quelle: Heute im Stadion 10.05.2025 - 15:05 Uhr