Nun gegen Alba Berlin Playoff-Traum lebt! Syntainics MBC zwingt Bonn in die Knie Stand: 11.05.2025 19:32 Uhr

Dank eines hart erkämpften Heimsieges gegen Bonn beendet der Syntainics MBC die Bundesliga-Hauptrunde auf Rang acht und darf weiter von den Playoffs träumen. Nun wartet zunächst das K.o.-Duell bei Alba Berlin.

Der Syntainics MBC hat sich mit einem knappen 100:94 (61:48) daheim gegen die Telekom Baskets Bonn am letzten Spieltag der BBL-Hauptrunde noch zwei Chancen auf den erstmaligen Einzug ins Playoff-Viertelfinale seit 24 Jahren gesichert. Durch diesen 17. Saisonsieg landeten die Weißenfelser auf Rang acht in der Abschlusstabelle.

MBC mit Traumstart – und Nervenstärke am Ende

Vor 3.000 Zuschauern in der Stadthalle erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß und waren zum Ende des ersten Viertels auf 34:17 davongezogen. Allerdings sollte sich Bonn in der Folge Stück für Stück in die Partie kämpfen. Spätestens mit dem 84:84-Ausgleich der Gäste durch den Dreier von Rihards Lomazs knapp sechs Minuten vor der Schlusssirene wurde es zum Nervenkrimi.

Aber der MBC fing sich und blieb in der Folge stabil. Allen voran Topscorer Michael Devoe (24 Punkte), Kapitän Charles Callison (16 Punkte, 10 Vorlagen, 5 Rebounds), Scharfschütze Spencer Reaves (16 Punkte) und Center Eddy Edigin (18 Punkte, 11 Rebounds) hatten maßgeblichen Anteil am so wichtigen Erfolg.

Zwei Chancen auf Playoff-Viertelfinale

In den nun anstehenden Play-Ins reisen die Weißenfelser am Dienstag (13. Mai) zum Tabellensiebten Alba Berlin in die Hauptstadt. Gelingt dem MBC dort die Überraschung, stehen die Wölfe in den Playoffs und bekommen es mit dem Tabellenzweiten ratiopharm Ulm zu tun. Verliert das Gailitis-Team, trifft es am Donnerstag (15. Mai) vor heimischer Kulisse im Kampf um den letzten Playoff-Platz auf den Sieger des Duells zwischen den Baskets Oldenburg und den Rostock Seawolves. Auf den Gewinner diess K.o.-Duells wartet dann Hauptrundenmeister und Titelverteidiger FC Bayern München.

SpiO/dpa