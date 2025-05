Frauen-Bundesliga Freiburg siegt bei Kayikci-Abschied - Cerci mit Hattrick für Hoffenheim Stand: 11.05.2025 16:16 Uhr

Der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim haben einen erfolgreichen Saisonabschluss gefeiert. Besonders emotional wurde es im Breisgau bei der Verabschiedung von Hasret Kayikci.

Von Martin Maibücher

Es lief die 11. Minute im Freiburger Dreisamstadion, als Hasret Kayikci das Feld verließ. Ein letztes Mal hatte die Freiburger Rekordspielerin die Frauen des SC Freiburg als Kapitänin auf den Platz geführt, mit Standing Ovations von den Rängen und einem Spalier ihrer Mitspielerinnen ging die Karriere der 33-Jährigen nun zu Ende.

Für Kayikci, die in einem Testspiel vor der Saison ihren mittlerweile dritten Kreuzbandriss erlitten hatte, war es ein langer Weg zu ihrem Kurz-Comeback auf dem Rasen. Bereits vor ihrem letzten Einsatz für Freiburg sagte sie gegenüber SWR Sport: "Ich habe echt lange überlegt, ob ich es überhaupt mache. Für ein Spiel neuneinhalb Monate Reha - das ist eine unglaubliche Herausforderung." Die Arbeit hat sich gelohnt - auch wenn sie auf dem Rasen nochmal ein Gegentor miterleben musste.

Campbell trifft kurz vor Schluss zum Sieg

Im Heimspiel gegen Werder Bremen gingen die Gäste noch vor der Auswechslung von Kayikci in Führung, Larissa Mühlhaus traf in der 3. Minute zum 1:0 aus SVW-Sicht. Doch kurz nachdem Kayikci ihren verdienten Abschied bekommen hatte, schlug Freiburg durch ein Tor von Samantha Steuerwald zurück (14.). Svenja Fölmli, die für Kayikci eingewechselt wurde, drehte das Spiel in der 40. Minute mit ihrem Treffer zum 2:1-Pausenstand. Nach der Pause glich Mühlhaus per Foulelfmeter für Bremen zum 2:2 aus (74.), Eileen Campbell ließ Freiburg in der 87. Minute mit ihrem Treffer zum 3:2-Endstand jubeln.

Neben Rekordspielerin Hasret Kayikci (225 Spiele für Freiburg) beendet auch Lena Nuding mit Abschluss der Saison ihre Karriere. Zudem wurden auch Annabel Schasching, Cora Zicai, Rafaela Borggräfe, Samantha Steuerwald, Julia Kassen, Eileen Campbell und Annie Karich verabschiedet, die den Verein verlassen werden. Theresa Merk hört darüber hinaus als Trainerin in Freiburg auf und wurde ebenfalls verabschiedet. Die Frauen des SC Freiburg beenden die Saison mit 38 Punkten auf Tabellenplatz fünf.

Selina Cerci überragt beim Hoffenheimer Sieg gegen Jena

Ebenfalls einen erfolgreichen Saisonabschluss feierten die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim. Im letzten Heimspiel gegen Jena stach vor allem Selina Cerci heraus. Die Angreiferin erzielte mit ihren Toren in der 7., 14. und 45.+3 Minute einen Hattrick und sorgte für eine komfortable 3:0-Führung zur Pause.

Ereleta Memeti, die in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt spielen wird, erzielte in der 77. Minute den 4:0-Endstand. Mit dem deutlichen Sieg gegen Carl Zeiss Jena schraubte die TSG ihr Punktekonto auf 36 und beendet damit die Spielzeit auf Tabellenplatz sechs. In einer anderen Statistik steht Hoffenheim am Ende der Saison ganz oben - Selina Cerci wurde gemeinsam mit Lineth Beerensteyn vom VfL Wolfsburg Torschützenkönigin. Beide erzielten jeweils 16 Tore.

Wie auch in Freiburg wurden bei der TSG Hoffenheim mehrere Spielerinnen verabschiedet. Dazu gehörten neben der Torschützin Memeti auch Martina Tufekovic, Fabienne Dongus, Jana Feldkamp und Marta Cazalla.

Sendung am So., 11.5.2025 19:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW