Fußball | Bundesliga Sorgen um Angelo Stiller: VfB-Profi unter Tränen ausgewechselt

Die zentrale Figur im VfB-Mittelfeld wird übel am Sprunggelenk getroffen und muss gegen den FC Augsburg früh ausgewechselt werden. Steht das DFB-Pokalfinale für Angelo Stiller auf der Kippe?

Es lief die zehnte Spielminute der Partie des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg, als sich Angelo Stiller im Mittelfeld durchsetzte und von Gäste-Angreifer Samuel Essende jäh gestoppt wurde. Der Franzose stieg Stiller heftig mit dem Fuß in die Wadengegend, woraufhin der Nationalspieler deutlich sichtbar umknickte. Während Stiller behandelt wurde, prüfte Scheidsrichter Timo Gerach die zuvor verhängte Gelbe Karte und zeigte Essende nach Ansicht der TV-Bilder glatt Rot.

Für Stiller ein schwacher Trost. Ohne Schuh und dick bandagiert humpelte der Mittelfeldmann anschließend vom Feld, Tränen standen ihm in den Augen. Ob sein Einsatz im DFB-Pokalfinale am 24. Mai gegen Arminia Bielefeld gefährdet ist, ist aktuell noch offen. Eine Diagnose stand so kurz nach der Verletzung noch nicht fest.

Nach Stiller muss auch Keitel beim VfB Stuttgart raus

Für Stiller kam Yannik Keitel ins Spiel. Doch auch dem 25-Jährigen waren nur wenige Minuten Spielzeit vergönnt. Der Mittelfeldakteur stieß mit Mitspieler Finn Jeltsch zusammen, vertrat sich dabei mutmaßlich und hielt sich den hinteren Oberschenkel.

Keitel wurde an der Außenlinie behandelt, versuchte noch einmal zurückzukommen, musste aber in der 33. Minute endgültig das Feld verlassen. Für ihn kam Enzo Millot in die Begegnung. Auch der angeschlagene Jeltsch musste raus und wurde von Luca Jaquez ersetzt.

