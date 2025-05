Sieg in Hamburg Ulmer Basketballer gewinnen und bleiben Zweiter Stand: 11.05.2025 18:48 Uhr

Die Ulmer Basketballer gehen als Tabellenzweiter in die Playoffs. Sie gewinnen zwar in Hamburg. Doch die Bayern gewinnen auch - mit ihrem allerletzten Angriff gegen Ludwigsburg.

Von Peter Köpple

Ein wahrer Krimi am Sonntag am letzten Hauptrundenspieltag der Basketball-Bundesliga. Die Ulmer gewinnen souverän ihr Auswärtsspiel in Hamburg. Lange Zeit sieht es so aus, als dass die Schwaben auch noch den Bayern die Tabellenführung entreißen, weil sich die Münchner gleichzeitig zuhause gegen Ludwigsburg extrem schwer tun. Zeitweise liegen die Bayern mit 22 Zählern zurück, doch mit einem Dreier in den letzten Sekunden gewinnen sie doch noch 73:72. So starten die Ulmer von Platz zwei aus in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Ratiopharm Ulm von Anfang an mit viel Einsatz

In Hamburg gehen beide Mannschaften von Anfang an energisch zur Sache, obwohl es für die Hamburger als Tabellendreizehnter eigentlich um nichts mehr geht. Die Hanseaten wollen sich engagiert von ihren Fans verabschieden, während die Ulmer noch ihre Chance auf den ersten Platz vor dem Beginn der Playoffs wahren wollen. Dafür müssen gleichzeitg aber die Bayern verlieren. Auf dem Feld geht es munter hin und her, bis Alfonso Plummer einen Dreierversuch erst an den Ring setzt, den eigenen Rebound holt und dann den Distanzwurf verwandelt. Ulm erbeitet sich eine erste nennenswerte Führung (18:14). Die Hamburg Towers halten dagegen. Für Ulm spielt jetzt Noa Essengue stark, macht sieben Punkte im ersten Abschnitt zum 25:21-Zwischenstand für die Gäste am Ende des ersten Viertels.

Ulmer Fußballfans in der Hamburger Basketball-Arena

Die Hamburger kriegen die gut laufenden Ulmer Angriffe nicht wirklich gestoppt. Mitte des zweiten Abschnitts fängt Marcio Santos einen Pass der Towers ab, dribbelt nach vorne, vollendet per Dunking und sorgt für die erste zweistellige Ulmer Führung (38:28) Mehrere Dutzend Ulmer Fans singen bereits auf den Rängen der Hamburger Inselpark Arena "Wir sind die Ulmer, wir sind die Spatzen...". Viele von ihnen waren am Vorabend im Fußballstadion, haben miterlebt, wie der SSV Ulm 1:6 gegen den HSV verlor. Jetzt freuen sie sich über erfolgreiche Basketball-Spatzen, die mit einer guten Verteidigung das Spiel im Griff haben. Erst kurz vor der Pause werden die Gäste etwas nachlässiger, lassen die Towers nochmal rankommen auf 46:37 für Ulm.

Zur Halbzeit sind Ulmer Basketballer quasi Tabellenführer

In München liegen die Bayern zur Halbzeitpause gleichzeitig 33:51 zurück gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Zu diesem Zeitpunkt stehen die Ulmer auf Platz Eins der Tabelle. Das sollte Auftrieb geben für die zweite Hälfte in Hamburg.

Doch Ulm muss kämpfen, braucht mehr als drei Minuten bis zum nächsten Korberfolg durch Ben Saraf. Die weiterhin intensive und sehr aufmerksame Ulmer Verteidiung zahlt sich allerdings aus. Dem ratiopharm-Team gelingt ein 11:0-Lauf, den Nelson Weidemann mit einem Distanztreffer zum 60:45 abschließt. Phasenweise ist es jetzt ein wildes Spiel mit Ballverlusten auf beiden Seiten. Trotzdem haben die Ulmer das Geschehen weitgehend im Griff und einen 18-Punkte-Vorsprung nach drei Vierteln.

Klare Sache in Hamburg - Drama in München

Im letzten Abschnitt tut sich nicht mehr viel. Die Ulmer spielen die Partie souverän runter, ohne wirklich zu glänzen. Die Hamburger haben nicht die Qualität, um gegen eine stabile Ulmer Defense das Spiel zu drehen. Endstand 79:64 für Ulm. Beim Schlusspfiff in Hamburg wird es jedoch in München spannend. Die Bayern holen auf und liegen nur noch knapp zurück gegen Ludwigsburg. Und neun Sekunden vor Spielende dort zerplatzt tatsächlich der Ulmer Traum von der Tabellenführung. Mit ihrem letzten Angriff holen sich die Bayern doch noch den Sieg und bleiben damit vor Ulm an der Spitze. Sollte es am Ende der Playoffs tatsächlich zu einem Finale um die Meisterschaft zwischen ratiopharm Ulm und Bayern München kommen, hätten die Bayern Heimvorteil.

Die Ulmer starten am 17. Mai in die Playoffs mit einem Heimspiel. Der Gegner steht allerdings noch fest.

Sendung am Mo., 12.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm