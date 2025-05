Handball-Bundesliga MT Melsungen holt spanischen Kreisläufer Marchan aus Paris Stand: 12.05.2025 10:15 Uhr

Die MT Melsungen reagiert auf den Abgang von Rogerio Moraes und verpflichtet einen international erfahrenen Kreisläufer. Neuzugang Ruben Marchan kommt mit großen Zielen nach Nordhessen.

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat zur kommenden Saison den spanischen Kreisläufer Ruben Marchan verpflichtet. Der 30-Jährige kommt vom französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain und erhält einen Zweijahresvertrag, wie die MT mitteilte. Marchan soll Rogerio Moraes ersetzen, der nach Frankreich zu Montpellier Handball wechselt.

Moraes will um Titel spielen

"Wie jeder andere will ich mit der Mannschaft um Titel mitspielen", sagte der international erfahrene Marchan über seine Ziele mit den Melsungern, die in der laufenden Saison noch um zwei Titel mitspielen. In der Bundesliga ist die MT Tabellenzweiter, außerdem stehen die Nordhessen im Final Four der European League.

Marchan werde die MT auch aufgrund seiner Erfahrung bereichern, sagte Melsungens Sportvorstand Michael Allendorf. Der Zugang sei ein kompletter Spieler und bringe sowohl in der Abwehr als auch im Angriff enorme Qualität mit.