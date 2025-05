Basketball | BBL Syntainics MBC will die "Riesensensation" fortsetzen Stand: 12.05.2025 13:14 Uhr

Schon jetzt blickt der Syntainics MBC auf die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte zurück. Schluss soll aber noch lange nicht sein. Schließlich winkt die erste Playoff-Teilnahme seit 24 Jahren.

Nach dem hart umkämpften 100:94-Erfolg im letzten Hauptrundenspiel gegen die Telekom Baskets Bonn fing zunächst das große Warten und die große Rechnerei an. Klar war, dass der Syntainics MBC seine Hausaufgaben erfüllt und damit die Chance auf die Playoffs gewahrt hatte. Unklar war hingegen noch, ob Alba Berlin oder Heidelberg in den Play-Ins auf die Weißenfelser warten würde. Es wurde Alba.

MBC-Kapitän Charles Callison (l.) freut sich gemeinsam mit Ty Brewer über den Sieg gegen Bonn.

Vizemeister Alba Berlin wartet

Damit wartet auf den MBC am Dienstag (20 Uhr im Liveticker) auswärts in Berlin eine Herkulesaufgabe. Der Vizemeister hat zwar eine ziemlich durchwachsene Saison hinter sich, ist durch eine Serie von sieben Siegen aus den letzten acht Spielen aber zur rechten Zeit zurück in Form gekommen. "Berlin ist zurzeit sehr stark. Aber wir sind froh, dass wir überhaupt in dieser Situation sind", meinte MBC-Center Eddy Edigin nach der Partie gegen Bonn.

In der Tat können sich die Weißenfelser kaum etwas vorwerfen. Noch vor zwei Jahren musste bis zum letzten Hauptrundenspieltag um den Klassenerhalt gezittert werden. In dieser Saison gelang mit dem Pokalsieg der wohl größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Und auch in der Liga präsentierte sich der MBC stark wie lange nicht mehr.

Als Achter der Hauptrundentabelle mit einer Gesamtbilanz von 17:15 Siegen hat das Team von Headcoach Janis Gailitis die erste Endrundenteilnahme um die Deutsche Meisterschaft seit der Saison 2000/2001 geschafft, als im Viertelfinale gegen Rekordmeister Leverkusen Schluss war.

Alba Favorit gegen MBC

"Für uns ist es eine Riesensensation, dass wir Achter geworden sind", freute sich MBC-Geschäftsführer Martin Geissler im MDR-Interview. Dennoch ist allen Beteiligten klar, dass Alba als Favorit in die Partie geht. Zwar hatte der MBC das Hinspiel Ende Dezember gewonnen (94:76), vor knapp zwei Wochen setzte es dann allerdings eine deutliche 62:90-Niederlage gegen die "Albatrosse"

Für Gailitis spielt das alles keine Rolle mehr. "Am Dienstag liegt es ganz bei uns, ob wir diese schon jetzt herausragende Saison weiter veredeln wollen", blickte der Lette voraus. Auch Alba-Sportdirektor Himar Ojeda erwartet am Dienstag "ein komplett anderes Spiel. Das ist jetzt ein 'do-or-die'-Spiel. Der mentale Punkt wird eine große Rolle spielen", so der Spanier.

Bei Niederlage wartet Oldenburg oder Rostock

Sollte dem MBC bei Alba tatsächlich die Überraschung gelingen, würde im Playoff-Viertelfinale der Tabellenzweite ratiopharm Ulm warten. Doch selbst bei einer Niederlage in Berlin bietet sich am Donnerstag (15. Mai) die nächste Chance im Kampf um den letzten Playoff-Platz gegen den Sieger des Duells zwischen den Baskets Oldenburg und den Rostock Seawolves.

"Eines der beiden Spiele werden wir gewinnen", ist Geissler sicher. Auch, weil das Team in dieser Saison "so viel Selbstbewusstsein gesammelt hat". Gegen Bonn brillierten neben Topscorer Michael Devoe (24 Punkte) vor allem Kapitän Charles Callison, Scharfschütze Spencer Reaves und Center Edigin.

Devoe: "Könnte die beste Saison werden"

Darüber hinaus überzeugt der MBC durch eine geschlossene Teamleistung. "Wir haben eine gute Chemie in der Mannschaft. Es passt einfach gut zusammen", sagte Devoe. Wohl wissend, dass es "die beste Saison des MBC überhaupt" werden könnte: "Wir haben den Pokal gewonnen und wollen jetzt weiterkommen."

Im Ideafall schon am Dienstag bei Alba Berlin. Dort ist man in jedem Fall gewarnt. "Das wird ein harter Fight. Sie sind gefährlich zu spielen, haben viele gute Guards, die treffen können. Aber wir sind gut drauf und werden alles reinhauen", meinte Co-Kapitän Jonas Mattisseck: "Wir wollen mit der Mentalität reingehen, dass wir das in einem Spiel erledigen und uns für die Playoffs qualifizieren."

So funktionieren die Play-Ins An den Play-Ins nehmen die Plätze 7 bis 10 aus der regulären Saison teil. Zunächst spielen der Hauptrundensiebte und -achte in einem Spiel den siebten Playoff-Platz aus. Parallel treffen auch der Neunte und Zehnte aufeinander. Für den Verlierer dieses Spiels ist die Saison beendet. Der Gewinner darf in einem letzten Play-In-Spiel gegen den unterlegenen Siebten oder Achten um das letzte Playoff-Ticket spielen. Wie auch in den Playoffs haben die besserplatzierten Teams Heimspiele. An den Play-Ins nehmen die Plätze 7 bis 10 aus der regulären Saison teil. Zunächst spielen der Hauptrundensiebte und -achte in einem Spiel den siebten Playoff-Platz aus. Parallel treffen auch der Neunte und Zehnte aufeinander. Für den Verlierer dieses Spiels ist die Saison beendet. Der Gewinner darf in einem letzten Play-In-Spiel gegen den unterlegenen Siebten oder Achten um das letzte Playoff-Ticket spielen. Wie auch in den Playoffs haben die besserplatzierten Teams Heimspiele.

Die Play-Ins im Überblick

Dienstag, 13. Mai

18.30 Uhr: Baskets Oldenburg - Rostock Seawolves

20.00 Uhr: Alba Berlin - Syntainics MBC

Donnerstag, 15. Mai

20 Uhr: Verlierer Alba Berlin/Syntainics MBC - Sieger Baskets Oldenburg/Rostock Seawolves

