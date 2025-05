Turnen | EM Kevric führt DTB-Team bei Heim-EM in Leipzig an Stand: 12.05.2025 14:47 Uhr

Zwei Wochen vor Beginn der Turn-EM in Leipzig hat der Deutsche Turner-Bund seine fünf Athletinnen nominiert. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf Helen Kevric.

Angeführt von der deutschen Mehrkampfmeisterin Helen Kevric (MTV Stuttgart) hat der Deutsche Turner-Bund (DTB) sein Aufgebot für die anstehende Heim-EM in Leipzig verkündet.

Neben der 17 Jahre alten Kevric gehen bei den Wettkämpfen (26. bis 31. Mai) Janoah Müller (TSG Haßloch), Lea Quaas, Karina Schönmaier (beide TuS Chemnitz-Altendorf) und Silja Stöhr (SG Heddesheim) für das deutsche Team an den Start. Ersatzturnerinnen sind Marlene Gotthardt (MTV Stuttgart) und Lisa Wötzel (TuS Chemnitz-Altendorf). Die Nominierungen der Männer sollen am Mittwoch folgen.

Kevric kommt mit Medaillenambitionen

Bei den kontinentalen Titelkämpfen ruhen die größten Hoffnungen auf Kevric, Deutschlands derzeit größtem Turntalent. Trotz ihres jungen Alters weist sie von den nominierten Athletinnen die größten Erfolge auf: Bei den Olympischen Spielen in Paris wurde sie Sechste am Stufenbarren und belegte im Mehrkampf Rang acht.

Erst am vergangenen Samstag hatte Kevric ein überzeugendes Comeback im Mehrkampf gefeiert und in Berlin überlegen die zweite Qualifikation der Turnerinnen für die EM gewonnen. Bei ihrem ersten Mehrkampf seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe am Kunst-Turn-Forum Stuttgart wurde ihre Übung am Spezialgerät Stufenbarren mit dem Tageshöchstwert von 14,400 Punkten bewertet.

Top-Trio fehlt Bundestrainer Wiersma

Frauen-Bundestrainer Gerben Wiersma gab als Ziel für die EM aus, "dass wir mit dem Team unter den besten Fünf landen und uns zudem für das Mixed-Teamfinale qualifizieren". Zudem strebe er "mindestens einen Finalplatz im Mehrkampf sowie einen Finalplatz im Gerätefinale an".

Wiersma muss in Leipzig allerdings auf drei seiner prominentesten Athletinnen verzichten. Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) laboriert an einer hartnäckigen Schulterverletzung, Ex-Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) muss sich aufgrund anhaltender Hüftprobleme einer Operation unterziehen. Daneben fehlt auch Schäfer-Betz' Teamkollegin Emma Malewski, die 2022 bei EM in München überraschend Gold am Schwebebalken gewonnen hatte.

Neben Pauline Schäfer-Betz (Bild) fehlen auch Elisabeth Seitz und Emma Malewski in Leipzig.

Turn-EM live im MDR

Die Turn-Europameisterschaft ist Teil des Internationalen Deutschen Turnfests vom 28. Mai bis 1. Juni in Leipzig. Die Wettbewerbe werden auf der Leipziger Messe ausgetragen.

Der MDR überträgt sämtliche Wettkämpfe im Livestream auf sport-im-osten.de, in der App von SPORT IM OSTEN sowie in der ARD Mediathek. Tägliche Infos und Updates gibt es außerdem bei MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio und auf mdr.de/turnfest.

SpiO/sid