Heimsieg gegen Essen Erst Tore, dann Lametta - FCB-Frauen feiern Meisterschaft Stand: 11.05.2025 17:15 Uhr

Nach einer Fabelsaison dürfen die Fußballerinnen des FC Bayern die Meisterschale in den Händen halten. Bei der Feier regnete es Lametta, die Spielerinnen trugen Skibrillen - und Trainer Alexander Straus verabschiedete sich mit Tränen in den Augen.

Von Mona Marko

Der FC Bayern München kommt an diesem Wochenende gar nicht mehr aus dem Feiern heraus: Einen Tag nachdem die Männer die Meisterschale feierten, durften sich auch die Frauen bejubeln lassen.

Erst drückte Georgia Stanway der Meisterschale beim Vorbeigehen ein Bussi auf, dann bekam Kapitänin Glódís Perla Viggósdóttir die Trophäe überreicht. Im Anschluss durften sie alle einmal dran: von Keeperin Mala Grohs, die in der einen Saison eine Krebsdiagnose verkraften musste und ein emotionales Comeback feierte, über Ausnahmespielerin Lena Oberdorf, die sich schwer verletzt hatte, bis hin zu jeder einzelnen Spielerin, die sich mit Toren, Assists und Zweikämpfen an dem Titel beteiligte. Für sie alle regnete es goldenes Lametta, ehe sich die Spielerinnen Skibrillen aufsetzten - vielleicht ja auch, um sich vor den Bierduschen zu schützen?

3:0 gegen Essen an letztem Spieltag

Die Münchnerinnen feierten am Sonntag ihre bisher beste Saison, eine auf nationaler Ebene grandiose Leistung und das erste Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal seit 2012.

Die Saison beendete die Mannschaft des scheidenden Trainers Alexander Straus mit einem soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen die SGS Essen. Lea Schüller (36., 64.) und Pernille Harder (45.) entzückten das heimische Publikum mit ihren Treffern und sorgten für einen gebührenden Abschluss einer fulminanten Saison.

Klara Bühl überzeugte mit Fabel-Hereingaben

Die Meisterinnen gingen es am letzten Spieltag locker an, die ersten Chancen kamen deshalb erstmal von den Gästinnen. Doch in der finalen Viertelstunde der ersten Hälfte drehten die Münchnerinnen dann auf.

Lea Schüller und Pernille Harder konnten die Zucker-Hereingaben der über die ganze Saison hinweg überragenden Klara Bühl jeweils per Kopf verwerten. Die Ex-Essenerin Schüller profitierte in der 64. Minute dann von einem Riesenfehler von Keeperin Kim Sindermann und erhöhte auf das 3:0.

Straus, Sembrant und Ulbrich verabschieden sich von FCB-Fans

In der 80. Minute wechselte Straus dann noch die Defensivzentrale aus, um Linda Sembrant und Michelle Ulbrich, die den Verein verlassen, einen ordentlichen Abschied vom heimischen Publikum zu ermöglichen. Auch Straus selbst musste wenig später Adieu sagen: Es war das letzte Spiel für den Norweger als Trainer des FCB. Mit Tränen in den Augen verabschiedete er sich von seinen Spielerinnen: "Ich bin so stolz auf euch", sagte er nach der Partie. Nach drei Jahren in München geht es für Straus nun nach Los Angeles.

Weiter geht es mit der Meister-Party dann übrigens in einer Woche, wenn sich die FC-Bayern-Frauen und -Männer am 18. Mai am Marienplatz feiern lassen werden.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 11.05.2025 - 21:45 Uhr