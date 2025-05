BR24 Sport Sangria statt Weißbierdusche: FCB-Spieler fliegen nach Ibiza Stand: 11.05.2025 20:49 Uhr

Erst die Meisterfeier und die Verabschiedung von Thomas Müller, dann Ibiza. Manuel Neuer, Harry Kane und Co. sind Medienberichten zufolge auf die Baleareninsel geflogen. Vergangene Woche hatte Sportvorstand Max Eberl den Trip noch verboten.

Von Mona Marko

Etwas später als ursprünglich geplant haben es einige Spieler des FC Bayern München jetzt doch nach Ibiza geschafft. Einem Bericht der "Bild" zufolge soll eine Gruppe rund um Harry Kane, Thomas Müller und Manuel Neuer mit einem Privatjet auf die Baleareninsel geflogen sein.

Vor rund zwei Wochen hatte FCB-Sportdirektor Max Eberl die Ibiza-Reise noch untersagt. Jetzt, wo die Meisterschale im Besitz des Vereins ist, Thomas Müller hochoffiziell verabschiedet wurde und 33 der 34 Spieltage absolviert sind, haben die frischgebackenen Meister wohl nun doch die Erlaubnis für einen Kurztrip bekommen.

Auch Leon Goretzka, Serge Gnabry und Jonas Urbig dabei

Müller spazierte am Sonntag im lässigen Freizeit-Look und mit Sonnenbrille über den VIP-Terminal des Münchner Flughafens. Kane wurde mit einem Ball unter dem Arm gesichtet. "Wir fliegen ins Trainingslager", scherzte Neuer laut "Bild". Müller sagte demnach: "Wir sind ja Profis." Auf den Accounts der Profis in den Sozialen Medien waren zunächst keine Infos zur Reise zu sehen. Eine offizielle Bestätigung gab es auch nicht.

Außer Kane, Neuer und Müller sollen auch Leon Goretzka, Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Jonas Urbig, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Konrad Laimer und Eric Dier mit dabei sein.

Erst Münchner Edellokal, dann Müller-Abschied

Als die Meisterschaft vor wenigen Tagen fix war, feierten die FCB-Stars erst in einem Edellokal in München. Am Samstag dann ging es mit der Übergabe der Meisterschale und der Verabschiedung von Thomas Müller weiter.

Nach dem nun erfolgten Ibiza-Trip werden die Bayern-Stars aber zeitig wieder zurück in München erwartet. Denn am Samstag steht das letzte Bundesliga-Spiel auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim an.

Am Tag danach feiern die Münchner auf dem Rathausbalkon. Dort sind auch die Fußballerinnen des Vereins dabei, die in dieser Saison erstmals in der Club-Geschichte das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen hatten.

