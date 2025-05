Direkten Play-Off-Einzug verpasst Direkten Play-Off-Einzug verpasst: Alba Berlin muss nach Sieg von Heidelberg in die Play-Ins Stand: 11.05.2025 19:19 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben den direkten Einzug in die Playoffs verpasst. Der Vizemeister hatte am letzten Spieltag spielfrei und musste von der Couch aus mit ansehen, wie die MLP Academics Heidelberg in der Verlängerung die Skyliners Frankfurt mit 84:75 niederrangen und die Berliner damit in die Play-Ins schickten.

Duell mit dem Pokalsieger

Dort trifft Alba am Dienstag auf den Pokalsieger Syntainics MBC aus Weißenfels. Gewinnen die Berliner die Partie, stehen sie in den Playoffs und bekommen es mit dem Tabellenzweiten ratiopharm Ulm zu tun.



Verliert Alba in eigener Halle gegen den MBC, treffen die Berliner am Donnerstag im Kampf um den letzten Playoff-Platz auf den Sieger des Duells zwischen den EWE Baskets Oldenburg und den Rostock Seawolves.

