Teamwettbewerb Gruppenspiele und 40 Nationen: Darts-WM wird aufgewertet Stand: 09.03.2023 17:45 Uhr

Die Team-WM der Darts-Profis wird aufgewertet. Von diesem Jahr an sollen 40 statt bisher 32 Nationen teilnehmen, das Preisgeld steigt von 350.000 auf 450.000 Pfund (rund 507.000 Euro). Dies teilte der Weltverband PDC mit.

Der prestigeträchtige Wettbewerb findet in diesem Jahr von 15. bis 18. Juni in Frankfurt am Main statt. Statt wie bisher in Gruppenspielen beginnt die Team-WM erstmals mit einer Gruppenphase. Die vier Topnationen sind gesetzt, dazu gibt es zwölf Dreiergruppen.

Für Deutschland traten im vergangenen Jahr Gabriel Clemens und Martin Schindler an. Titelverteidiger ist Australien. Neu ist, dass nur noch Doppel- und keine Einzelduelle mehr stattfinden.