Audio: Zwischen Ländle und Bretagne - zwischen DM und Tour

Tourfunk. . 23:07 Min. . ARD.

Nach den deutschen Meisterschaften in Stuttgart sprechen wir im Tourfunk über das Tour-Aus für John Degenkolb und Pasal Ackermann sowie die Chancen für Emanuel Buchmann und André Greipel in Frankreich. Und was ist mit Christopher Froome, der trotz Formschwäche bei der Tour am Start stehen wird? | audio