Tour de France Zuschauer löst den nächsten Massensturz aus Stand: 16.07.2023 15:18 Uhr

Nach dem Sturz-Chaos vom Vortag ist auch die 15. Etappe der Tour de France am Sonntag (16.07.2023) wieder von einem Massensturz überschattet worden. Ein Zuschauer löste den Unfall aus.

Bei Kilometer 51 auf der Fahrt von Les Gets les Portes du Soleil nach Saint Cervais Mont Blanc passierte es: Offenbar hielt ein Zuschauer am rechten Straßenrand seinen Arm so nah an das vorbeirauschende Fahrerfeld, dass Sepp Kuss von Jumbo Visma stürzte.

Der Amerikaner ist der Edelhelfer des Gesamtführenden Jonas Vingegaard und wird gerade bei Bergankünften immer bis kurz vor Schluss dringend gebraucht, um das Gelbe Trikot zu verteidigen. Weil er sehr weit vorne im Feld lag, riss er in der Folge zahlreiche weitere Fahrer mit.

Rund 20 Fahrer betroffen

Gut 20 Fahrer waren in den Massensturz involviert, unter anderem waren Nathan Van Hooydonck (TJV), Biniam Girmay (IWC) und Egan Bernal (IGD) betroffen. Nach den ersten Eindrücken musste aber keiner der gestürzen Profis aufgeben, am Vortag hatten gleich fünf Fahrer das Rennen verlassen müssen, darunter auch der Franzose Romain Bardet.