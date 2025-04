Etappen, Favoriten, Zeitplan Die wichtigsten Fakten zum Giro d’Italia 2025 Stand: 25.04.2025 11:12 Uhr

Die erste Grand Tour in diesem Jahr steht an, ohne den großen Dominator Tadej Pogačar. Drei Wochen geht es für die Radprofis beim Giro durch Albanien, Slowenien und Italien, mit dem großen Ende in Rom. Alles Wichtige zur Italien-Rundfahrt.

Von Julie Bärthel

Wann findet der Giro d’Italia 2025 statt?

Die erste große Rundfahrt des Jahres beginnt am 09. Mai und endet nach gut drei Wochen am 01. Juni. Start der ersten Etappe ist die albanische Hafenstadt Durrës, enden wir die Rundfahrt in der italienischen Hauptstadt Rom. Dann steht auch der Sieger und Gewinner des Preisgeldes in Höhe von ca. 265.000€ fest.

Wie viele Etappen gibt es?

Die insgesamt zu bewältigenden 3.413,3 Kilometer sind aufgeteilt auf 21 Etappen. Die ersten drei Etappen gehen quer durch Albanien, ehe die vierte Etappe im italienischen Lecce endet. Die längste Etappe führt über 226 km von Potenza ins südliche Neapel. Anfang Juni endet die Italien-Rundfahrt zum siebten Mal in Rom, voraussichtlich mit einem letzten Massensprint nach sieben Schlussrunden durch die "ewige Stadt".

Wie sind die Etappen aufgeteilt?

Die 21 Etappen verteilen sich auf zwei Einzelzeitfahren, sechs flache Etappen, acht hügelige beziehungsweise Mittelgebirgsetappen, sowie fünf Hochgebirgsetappen, wovon drei mit einer Bergankunft enden. Insgesamt müssen die Fahrer während der Tour 52.500 Höhenmeter bewältigen, was 10.000 Meter mehr sind als im Vorjahr.

Charakteristik der Etappen 5 Bergetappen 6 Flachetappen 8 hügelige Etappen 2 Einzelzeitfahren

Wie viele Teams und Fahrer gibt es beim Giro?

23 Teams stehen auf der Startliste der ersten Grand Tour im Jahr, darunter natürlich die 18 WorldTour-Teams. Die Teams Q36.5, Polti VisitMalta, Tudor und VF Group-Bardiani CSF-Faizanè erhielten eine Wildcard vom Veranstalter, der RCS MediaGroup. Damit werden 184 Fahrer an den Start gehen, die genaue Nominierung der Fahrer steht für dieses Jahr noch aus.

Sicher mit dabei ist der letzte deutsche Etappensieger Georg Steinhauser. Der Fahrer vom Team EF Education Easy Post gewann 2024 die schwere Bergetappe von Selva di Val Gardena zum Passo Brocon über 159 Kilometer. Auch in diesem Jahr kann der 23-Jährige sich berechtigte Hoffnungen auf einen Etappensieg machen.

Welches sind die Highlights des Giro d’Italia?

Die erste Woche ist geprägt von einem frühen Zeitfahren und vielen Möglichkeiten für die Sprinter im Peleton. Das erste Highlight wartet auf der 7. Etappe, wenn das Feld auf dem Weg ins Ziel in Tagliacozzo über den Monte Urano muss. Die letzten drei Kilometer des Schlussanstiegs werden der erste Härtetest.

Auf die 9. Etappe können sich Radsport-Fans ebenfalls freuen. Ein Teilabschnitt des Eintagesrennen Strade Bianche führt die Fahrer von Gubbio nach Siena und dabei über fünf Gravelsektoren und 30 Kilometer "weißen Schotter". In der zweiten Woche können sich die Teams bereits in Position bringen für die anspruchsvolle Schlusswoche.

Das Peloton beim "Schotterrennen" Strade Bianche

Der Colle delle Finestre bildet das finale Highlight einer intensiven dritten Woche. Den Anfang macht die 16. Etappe von Piazzola sul Brenta nach San Valentino. Auf den 199 km gibt es fünf Bergwertungen und einen steilen Schlussanstieg. Die Entscheidung in der Gesamtwertung wird auf den letzten beiden Bergetappen erwartet.

Wer ist der Favorit in diesem Jahr?

Im vergangenen Jahr sicherte sich Tadej Pogacar das Maglia Rosa. Der Slowene ist in diesem Jahr allerdings nicht dabei, deshalb setzt das UAE Team Emirates-XRG auf den jungen Spanier Juan Ayuso. Mit einem starken Team an seiner Seite ist der 22-Jährige bei seiner Giro-Premiere einer der Top-Favoriten auf den Gesamtsieg.

Primož Roglič holte 2023 den Gesamtsieg

Sein ärgster Konkurrent dürfte Primož Roglič vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe sein. Der Sieger von 2023 duellierte sich Ende März bereits während der Katalonien-Rundfahrt mit dem 13 Jahre jüngeren Spanier. Dort hatte Roglič am Ende die Nase vorn und feierte den Gesamtsieg.

Welche Wertungstrikots gibt es?

Neben dem Maglia Rosa für den Gesamtführenden gibt es noch das Maglia Bianca (weiß) für den besten Jungprofi, das Maglia Ciclamino (pink) für den besten Punktesammler und das Maglia Azzurra (blau) für den stärksten Kletterer. Zudem gibt es für den ersten Fahrer an der Passhöhe "Colle delle Finestre" (20. Etappe) eine nach Fausto Coppi benannte Trophäe und eine Extra-Prämie.

Wo kann man den Giro d’Italia live verfolgen?

Sportschau.de berichtet von allen Etappen im Live-Ticker. Eurosport startet am 09. Mai mit dem Auftakt in Durrës und wird alle Etappen im Free-TV übertragen.