Zu Ehren des Papstes Giro-Finale startet am Petersplatz Stand: 29.04.2025 14:07 Uhr

Auch der Radsport gedenkt des verstorbenen Papstes: Die letzte Etappe des am 9. Mai beginnenden Giro d'Italia wird in Andenken an Franziskus am 1. Juni am Petersplatz in Rom beginnen.

Dies kündigten die Organisatoren des Giro am Dienstag (29.5.2025) an. "Rom ist eine ganz besondere Kulisse, ein Freilichtmuseum. Die Etappe wird ganz dem verstorbenen Papst gewidmet sein. Die Abfahrt der Giro-Teilnehmer ist an der Porta del Perugino, einem Eingangstor zum Petersplatz, vorgesehen ", teilte Urbano Cairo, Präsident von RCS, Organisator des Giro mit.

Premiere - der Giro d'Italia fährt auch durch Albanien

Der Giro d'Italia startet 2025 zum 15. Mal im Ausland und zum ersten Mal in Albanien. Drei Etappen finden in Albanien statt. Danach erfolgt an einem frühen ersten Ruhetag der Transfer nach Italien über den Seeweg. Schwere Bergetappen im Norden Italiens sind vorgesehen, darunter den Anstieg nach Sestriere am vorletzten Tag.