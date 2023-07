Tour de France Adam Yates fährt vor Zwillingsbruder ins Gelbe Trikot Stand: 01.07.2023 18:14 Uhr

Adam Yates schlüpft bei der Tour de France 2023 als erster Radprofi ins Gelbe Trikot. Der Brite gewann am Samstag (01.07.2023) die erste Etappe rund um Bilbao im Baskenland vor seinem Zwillingsbruder Simon.

Dritter wurde nach 182 Kilometern mit Tadej Pogacar, Kapitän von Adam Yates beim Team UAE Emirates, ein Favorit auf den Gesamtsieg. Er gewann den Sprint des Feldes und erhielt somit noch vier Sekunden Zeitgutschrift.

Eine Gruppe mit fünf Ausreißern, die aber zu keinem Zeitpunkt einen großen Vorsprung und damit eine Siegchance hatte, wurde 50 Kilometer vor dem Ziel gestellt. Danach ging es noch über die Côte de Vivero und die Côte de Pike, zwei anspruchsvolle Anstiege auf einer Etappe mit mehr als 3.000 Höhenmetern.

Das Peloton riss am Pike ein bisschen auseinander. Dabei zeigte sich schon, dass es - wie erwartet - zum großen Duell zwischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard und dem Vorjahreszweiten Pogacar kommen wird.

Auf den letzten Kilometern setzten sich die Brüder Yates dann entscheidend ab. Adam, der 2022 die Deutschland-Tour gewann, war auf den letzten Metern klar besser als Simon vom Team Jayco AlUla.

Der Däne Vingegaard kam zwar zeitgleich mit Pogacar ins Ziel, hat aber wegen Pogacars Bonifikation in der Gesamtwertung vier Sekunden Rückstand auf den Slowenen.

Zimmermann verpasst Bergtrikot knapp

Die sieben deutschen Radprofis spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Emanuel Buchmann kam als bester Deutscher als 24. und 33 Sekunden Rückstand ins Ziel. Georg Zimmermann verpasste derweil das erste Bergtrikot ganz knapp, als er den entscheidenden Sprint am vorletzten Berg gegen Neilson Powless verlor.

Mas gibt nach Sturz auf

Mit erheblichem Rückstand kam Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador in Bilbao an, der etwa 20 Kilometer vor dem Ziel stürzte. Der Spanier Enric Mas, der ebenfalls in den Sturz verwickelt war, musste sogar als erster Profi das Rennen aufgeben. Beiden Fahrern wurden durchaus Chancen eingeräumt, in Paris auf dem Podium zu stehen. Mas beendete die Vuelta a España 2022 als Zweiter.

Zweite Etappe ebenfalls anspruchsvoll

Die zweite Etappe der Tour am Sonntag ist ebenfalls anspruchsvoll. Sie führt über 209 Kilometer quer durch das Baskenland von Vitoria-Gasteiz nach San Sébastian.