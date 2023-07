Tour de France Ausreißer kommen nicht durch - Mads Petersen gewinnt Stand: 08.07.2023 17:10 Uhr

Keine Überraschung auf der 8. Etappe der Tour de France über 201 km von Libourne nach Limoges: Eine Ausreißergruppe ist am Samstag (08.07.23) erneut nicht durchgekommen und wurde wenige Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Für Supersprinter Mark Cavendish brachte der Tagesabschnitt das schmerzhafte Aus. Der Däne Mads Petersen holte sich im Sprint den Tagessieg.

Das Team Jumbo-Visma des Gesamtführenden Jonas Vingegaard machte am Schlussanstieg ordentlich Dampf und holte Ausreißer Anthony Turgis (TotalEnergies) an der 190-km-Marke ein. Victor Campenaerts (LTS) probierte sechs Kilometer noch einmal einen Ausreißversuch - wurde aber schnell gestellt.

In Limoges bahnte sich erneut ein Massensprint an - und dort setzte sich Mads Petersen (Lidl-Trek) gegen Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) und Wout van Aert (TJV) durch. In der Gesamtwertung änderte sich nichts, Vingegaard führt weiterhin vor Tadej Pogačar (UAE), der in Limoges Platz zehn holte, und vor Jai Hindley (BOH) auf Rang drei. Phil Bauhaus spielte an seinem 29. Geburtstag an der steilen Schlussrampe keine Rolle. "Es sah lange gut aus. Aber als Jumbo-Visma am letzten Berg gefahren, wusste ich schon, dass es schwer wird" , sagte Bahaus am Sportschau-Mikrofon, "aber 200 Meter vor der Bergwertung sind mir die Beine aufgegangen, da ging nichts mehr."

Cavendish muss nach Sturz aufgeben

Die Jagd nach dem alleinigen Etappenrekord der Tour de France ist für den britischen Radprofi Mark Cavendish vorzeitig beendet. Der 38-Jährige vom Team Astana Qazaqstan stürzte rund 64 km vor dem Ziel der achten Etappe in Limoges und musste das Rennen verletzt aufgeben. Cavendish lag nach dem Sturz zunächst mit Schmerzen auf dem Asphalt und wurde in einem medizinischen Begleitfahrzeug behandelt. Er zog sich offenbar eine Schulterverletzung zu.

"Manx Missile" Cavendish war zur 110. Tour angetreten, um mit seinem dann 35. Etappensieg zum alleinigen Rekordhalter aufzusteigen. Am Freitag hatte Cavendish den Rekord als Etappenzweiter in Bordeaux nur knapp verpasst - es sollte sein letzter Sprint auf der ganz großen Bühne werden. Cavendish beendet am Saisonende seine Karriere.

9. Etappe: Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme über 182 km

Die neunte Etappe führt am Sonntag über 182 km von Saint-Léonard-de-Noblat nach Puy de Dôme. Nach drei mäßigen Anstiegen geht es ganz am Ende hinauf nach Puy de Dôme, einer Bergwertung der schwersten Kategorie (Hors Categorie).