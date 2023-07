Tour de France Sprintstar Cavendish stürzt und muss aufgeben Stand: 08.07.2023 16:07 Uhr

Für einen der besten Sprinter im Hauptfeld ist die Tour de France vorzeitig beendet. Mark Cavendish musste auf der achten Etappe nach einem Sturz aufgeben.

Der Sprintstar war etwa bei Kilometer 140 auf dem Weg nach Limoges zu Fall gekommen, als vor ihm weitere Fahrer stürzten. Cavendish musste darauf vom Tourarzt an der Schulter behandelt werden, auf sein Rad zurückkehren konnte er trotzdem nicht. Mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch musste der 38-Jährige, der in seiner Karriere bereite 34 Etappen bei der Tour de France gewinnen konnte, aufgeben.

Geteilter Rekord bleibt bestehen

Schon vor der diesjährigen Ausgabe hatte Cavendish bekannt gegeben, nach dieser Saison seine Laufbahn als aktiver Profi zu beenden. Es war also seine letzte Tour und wegen des Sturzes am Sonntag (08.07.2023) auch sein letzter Auftritt in Frankreich. Eigentlich war er angetreten, um seinen 35. Etappensieg zu erzielen und damit alleiniger Rekordhalter zu werden. So wird sich Cavendish weiter die Bestmarke mit Eddy Merckx teilen müssen, der ebenfalls 34-mal als Erster über die Linie fuhr.