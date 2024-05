DEB-Auswahl im Favoritenkreis Das Wichtigste zur Eishockey-WM in Tschechien Stand: 06.05.2024 18:12 Uhr

Am 10. Mai startet die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien. Nach WM-Silber im vergangenen Jahr zählt Deutschland zu den Topteams.

Wann findet die Eishockey-WM statt?

Am 10. Mai eröffnen zwei Spiele um 16.20 Uhr die Weltmeisterschaft. Die Schweiz trifft auf Norwegen, außerdem beginnt zum Start auch für die DEB-Auswahl das Turnier gegen die Slowakei. An den meisten Tagen sind die Spielzeiten um 16.20 Uhr und 20.20 Uhr, an einigen wird auch um 12.20 Uhr gespielt. Die Gruppenphase geht bis zum 21. Mai, am 23. Mai startet die Finalrunde mit dem Viertelfinale. Das Endspiel findet am 26. Mai um 20.20 Uhr statt.

Wo werden die Spiele ausgetragen?

Die tschechische Hauptstadt Prag und Ostrava, die drittgrößte Stadt des Landes, sind die beiden Spielorte. In Prag wird in der Prag Arena gespielt, dort finden unter anderem alle Partien ab dem Halbfinale statt. Die Halle hat eine Kapazität von 17.383 Zuschauern. In der Ostravar Arena haben 10.004 Zuschauer Platz, dort finden unter anderem die Spiele der Gruppe B statt, in der auch Deutschland ist. Von 64 Partien werden insgesamt 30 in Ostrava gespielt.

Wer sind die Gegner der deutschen Mannschaft?

16 Teams sind dabei, die in zwei Achtergruppen aufgeteilt sind. In Gruppe B trifft die DEB-Auswahl auf die Topteams USA, Schweden und Slowakei, die weiteren Gegner sind Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen.

Wie ist der Modus?

Vier der acht Teams schaffen es ins Viertelfinale, dort geht es klassisch über Kreuz weiter. Heißt: Der Erste der Gruppe A trifft auf den Vierten der Gruppe B, ebenfalls der B-Sieger auf den A-Vierten. Außerdem spielen jeweils der Zweite und Dritte gegeneinander. Im Halbfinale bleibt auch dieses System bestehen, das bestplatzierte Team der Vorrunde trifft auf das schlechteste aus der Gruppenphase.

Welche Teams sind die Favoriten?

Traditionell gehören die nordamerikanischen Teams Kanada und die USA zu den größten Anwärtern auf Gold. Kanada ist Titelverteidiger, war auch 2021 siegreich und stand bei den vergangenen vier WM-Turnieren im Finale. Ebenfalls favorisiert ist Finnland, das 2022 und 2019 den Titel holte und 2021 erst im Endspiel von den Kanadiern gestoppt wurde. Von solchen Erfolgen träumen die USA übrigens seit Ewigkeiten, den bislang letzten WM-Titel holte das Team im Jahr 1960, stand seitdem auch nie im Finale.

Das kanadische Team feiert den Sieg mit der Trophäe.

Neben Schweden gehört aber auch Deutschland zum Kreis der Favoriten. 2021 hatte es die DEB-Auswahl bereits ins Halbfinale geschafft, im vergangenen Jahr dann ins Endspiel, unter Bundestrainer Harold Kreis (seit 2023 im Amt) hat sich eine talentierte Mannschaft zu einem Topteam entwickelt. " Wir sind keine Underdogs mehr. Das muss uns bewusst sein. Aber unser Anspruch ist es, den maximalen Erfolg rauszuholen. Wie auch immer der aussieht ", sagte Kreis Anfang April in einem Interview mit "ran".

Wer ist im deutschen Kader dabei?

Kreis muss ohne einige seiner besten Spieler auskommen. Wie 2023 wird Leon Draisaitl nicht dabei sein, weil er mit den Edmonton Oilers um den Stanley Cup in der NHL spielen wird. Ausfallen wird auch Tim Stützle wegen einer Schulterverletzung. Zudem fehlt Topverteidiger Moritz Seider, weil er noch keinen neuen Vertrag in den USA unterschrieben hat.

" Wir haben gemeinsam versucht, alle versicherungsrechtlichen Eventualitäten zu berücksichtigen und zu klären. Letztlich mussten wir aber feststellen, dass das nicht umfassend möglich ist ", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Immerhin vier NHL-Profis stehen allerdings im Kader: Torhüter Philipp Grubauer, Verteidiger Maksymilian Szuber sowie die Stürmer Nico Sturm und John-Jason Peterka. " Der Teamspirit ist top. Man merkt, dass sich die Jungs freuen, hier zu sein. Die Spieler wollen herkommen. Das zahlt sich auch auf dem Eis aus - so wie in den letzten Jahren ", sagte Sturm.

Werden die Spiele im TV übertragen?

Der Streamingdienst "sportdeutschland.tv" zeigt alle Partien online im Livestream, bis zu 30 Spiele werden aber auch im Free-TV übertragen, weil die Seven.One Entertainment Group (ran/Sat.1) Sublizenzen erworben hat. Dazu zählen alle Partien der deutschen Mannschaft.