Vor der Eishockey-WM Bundestrainer Kreis schickt vier Spieler nach Hause. Stand: 05.05.2024 14:19 Uhr

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat kurz vor der WM seinen Kader verkleinert und zwei Vize-Weltmeister nach Hause geschickt.

DEL-Torschützenkönig Justin Schütz (Kölner Haie) wurde ebenso aus dem Aufgebot für das Turnier in Tschechien (10. bis 26. Mai) gestrichen wie Verteidiger Leon Hüttl (ERC Ingolstadt). Außerdem verabschiedete Kreis die Abwehrspieler Mario Zimmermann (Straubing Tigers) und Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie).

Am Sonntagmorgen trainierten in Wolfsburg erstmals die Berliner Meister Jonas Müller, Kai Wissmann, Frederik Tiffels, Leo Pföderl und Tobias Eder sowie der NHL-Debütant Maksymilian Szuber mit. Bei der Generalprobe am Montag in Weißwasser gegen Frankreich soll die Mannschaft auf dem Eis stehen, die vier Tage später in Ostrava gegen die Slowakei in die WM startet.