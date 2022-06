Sonntag, 10. Juli 9. Etappe: Aigle - Chatel les Portes du Soliel (192,9 km) Stand: 22.06.2022 18:34 Uhr

Die 9. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Der letzte Abschnitt vor dem zweiten Ruhetag der Rundfahrt besucht ausführlich das Gelände östlich des Genfer Sees. Mit dem Start in Aigle, dem Sitz des Radsport-Weltverbandes beginnt eine erste große Schleife, bevor Aigle ein zweites Mal durchquert wird. Zu erklettern sind insgesamt drei Berge der 1. und 2. Kategorie, die aber nicht schwierig genug sind, um die Anwärter auf den Gesamtsieg ernsthaft herauszufordern. Eher wird sich wahrscheinlich eine kletterstarke Ausreißergruppe absetzen und den Tagessieg am Ende unter sich ausmachen. Der letzte Gipfel des Tages, der Pas de Morgins, liegt zehn Kilometer vor dem Ziel und ist relativ leicht zu erklimmen. Auf den letzten Kilometern rollt das Peloton auch wieder auf französischen Boden zurück, wo in Chatel auf rund 1300 Meter Meereshöhe das Ziel liegt.