Streckenvorstellung in Paris Epische Schlusswoche bei der Tour de France 2025

Die Tour de France 2025 wird wieder französischer und verspricht ein Kletter-Spektakel in der Schlusswoche - auch wenn ein Klassiker erneut fehlt.

Die Tour de France 2025 vom 5. bis 27. Juli verspricht ein Bergspektakel in der Schlusswoche. Bei der Streckenvorstellung am Dienstag (29.10.2025) im Pariser Kongresspalast verkündeten die Veranstalter, dass die Radprofis um die Favoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard in der entscheidenden Phase sowohl den Mont Ventoux als auch den gewaltigen Col de la Loze bezwingen müssen.

Bereits vor der Vorstellung waren einige Details wie so oft durchgesickert. Nachdem der Tour-Start in den vergangenen Jahren auf Europa-Tour in Kopenhagen, Bilbao und Florenz war, kehrt er nun in die Heimat zurück. "Nach drei Jahren Grand Depart im Ausland starten wir wieder in Frankreich", sagte Tour-Chef Christian Prudhomme über den Auftakt am 5. Juli in Lille. "Wir sind sehr glücklich, in ein Land zurückzukehren, das den Radsport lebt und atmet."

Viele Chancen für Sprinter

Die ersten drei Etappen führen von Lille über Boulogne-sur-Mer nach Dunkerque. Erstmals seit 2020 dürfte der Auftakt mit einem Massenspurt enden, ein Sprinter Gelb holen. Überhaupt soll die erste Tour-Hälfte sprinterfreundlicher werden als zuletzt. Die einzige frühe Bergschikane wartet auf Etappe sieben mit der knackigen Mur de Bretagne. Die schnellen Deutschen wie Pascal Ackermann dürfen sich auf mindestens vier Chancen vor dem ersten Ruhetag freuen.

Dieser folgt erst nach Etappe zehn an einem Dienstag - der zweite Tour-Montag fällt auf den 14. Juli und damit den französischen Nationalfeiertag. An diesem wird traditionell gefahren, und das mächtig bergauf am Puy de Sancy, dem höchsten Zentralmassiv-Gipfel. Dies dürfte das Duell zwischen Titelverteidiger Pogacar und Herausforderer Vingegaard eröffnen.

Strapazen in Pyrenäen und Alpen

Auch die zweite Tour-Hälfte verspricht beste Unterhaltung: Zunächst mit drei Pyrenäen-Etappen nach Hautacam und Superbagneres sowie - als zweites Zeitfahren - hinauf nach Peyragudes, wo der Däne Vingegaard den Slowenen Pogacar 2022 demütigte.

Es folgt eine epische Schlusswoche. Die bietet am 22. Juli den Mont Ventoux als Ziel, der zuletzt 2021 und damals doppelt befahren wurde. Die letzte - verkürzte - Bergankunft am kahlen Provence-Riesen gab es 2016, damals war Chris Froome nach einem Malheur zu Fuß in Gelb unterwegs, ganz nach oben ging es zuletzt 2023.

Verzichten müssen die Fans erneut auf die legendären Kehren nach L'Alpe d'Huez, aber zwei andere harte Alpen-Etappen werden wohl die Entscheidung über den Tour-Sieg bringen: am 24. Juli über den 2304 m hohen Col de la Loze nach Courchevel und einen Tag später hinauf nach La Plagne.