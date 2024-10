Streckenvorstellung in Paris Tour de France Femmes teils gleichzeitig mit Männer-Tour Stand: 29.10.2024 13:10 Uhr

Die Tour de France Femmes überschneidet sich erstmals um zwei Tage mit dem Männerrennen und wächst um eine Etappe.

Die Strecke der vierten Austragung ist am Dienstag (29.10.2024) im Pariser Kongresspalast vorgestellt worden. Der Startschuss fällt am 26. Juli 2025 in Vannes in der Bretagne mit Ziel in Plumelec. Am Folgetag geht es ganz im Nordwesten von Brest Richtung Quimper, bevor das Feld Frankreich von Westen nach Osten einmal durchquert.

Zum ersten Mal stehen statt acht insgesamt neun Etappen auf dem Programm. Die Siegerin steht am 3. August nach 1.165 Kilometern und zwei Bergetappen in Chatel in den Alpen fest.

Die Strecke der Tour de France Femmes 2025

Tour-Start der Männer zurück in Frankreich

Auch die Männer starten nach drei Jahren auf Europa-Tour die große Schleife wieder in Frankreich. Das Streckenprofil verspricht vor allem in der Schlusswoche eine Spekatkel mit harten Bergetappen.