Sorge vor Corona Tour de France führt Maskenpflicht für Medienvertreter ein Stand: 14.07.2024 14:06 Uhr

Aufgrund steigender Corona-Fälle führen die Organisatoren der Tour de France eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen ein.

Als Reaktion auf mehrere Coronafälle im Fahrerfeld ist bei der Tour de France eine Maskenpflicht für Medienvertreter eingeführt worden. Das gaben die Veranstalter der Frankreich-Rundfahrt am Sonntag (14.07.2024) Ort bekannt.

"Obligatorische Maskenplficht"

"Um Gesundheitsrisiken zu minimieren" sei es nun "obligatorisch, eine Maske zu tragen" , hieß es in einer Mitteilung. Dies gelte für alle Bereiche, in denen es zu Kontakt mit den Fahrern und Mitgliedern der Teams komme, also in "Mixed Zones", den Zielbereichen und rund um die Teambusse.

Pascal Ackermann: "Es ist im Feld drin

Die Tour-Verantwortlichen reagierten damit auf eine Häufung von Coronafällen in den vergangenen Tagen. Am Samstag (13.07.2024) war der britische Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) aufgrund einer Covid-Infektion nicht zur 14. Etappe angetreten. Ein positiver Coronatest ist bei der Tour 2024 kein automatischer Ausschlussgrund, es testen auch nicht alle Teams.

Deshalb könnte die Dunkelziffer hoch sein. Rekord-Etappensieger Mark Cavendish hatte jüngst zu Protokoll gegeben: "Ich weiß, dass es Fahrer gibt, die mit Corona bei der Tour fahren." Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann sagte in der ARD: "Es ist im Feld drin, und entweder man bekommt es oder eben nicht."

Cavendishs Teamkollege Michael Mørkøv war am Donnerstag (11.07.2024) wegen eines positiven Corona-Tests ausgestiegen. Obwohl sich der dreimalige dänische Meister gut gefühlt und keine schweren Symptome habe, entschied sich das Astana-Team für das Tour-Ende, um den Profi vor langfristigen Folgen zu schützen.

Evenepoel und Vingegaard konsequent

Der belgische Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel und der aktuell Gesamtzweite Jonas Vingegaard sind bei der Tour 2024 von Anfang an immer wieder mit Maske zu sehen. Beide tragen das Utensil in Bereichen mit vielen Menschen konsequent.

Superstar Tadej Pogacar war in der Vorbereitung an Corona erkrankt. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger und Träger des Gelben Trikots erlebte aber nach eigener Aussage einen milden Verlauf der Infektion.