Tour de France, 8. Etappe Girmay holt zweiten Etappensieg - Ackermann auf Platz vier Stand: 06.07.2024 17:57 Uhr

Radprofi Biniam Girmay aus Eritrea hat die achte Etappe der 111. Tour de France gewonnen und damit seinen zweiten Tagessieg gefeiert.

Der 24 Jahre alte Eritreer vom Team Intermarche-Wanty setzte sich am Samstag (6.7.2024) im grünen Sprint-Trikot nach 183,4 km in Colombey-les-Deux-Eglises im Nordosten Frankreich vor den Belgier Jasper Philipsen und Arnaud de Lie durch.

Pascal Ackermann (Kandel) wurde Vierter. Das Gelbe Trikot behielt der Slowene Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), der mit den weiteren Klassementfahrern mit dem Hauptfeld das Ziel erreichte.

Schotteretappe steht an

Die Top-Stars um Pogacar und Vingegaard dürften sich am Sonntag auf der neunten Etappe wieder in Szene setzen. Dort steht in der Champagne die mit Spannung erwartete "Schotteretappe" mit insgesamt 32 km auf unbefestigten Straßen an, dabei ist das Sturz- und Defekt-Risiko hoch.