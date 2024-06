Tour de France, 1. Etappe Bardet sorgt für französischen Triumph zum Tour-Start Stand: 29.06.2024 18:09 Uhr

Triumphaler Tour-Start für Romain Bardet: Der 33-jährige Franzose holte sich den Sieg auf der spektakulären ersten Etappe über 206 Kilometer von Florenz nach Rimini.

Der Tour-Zweite von 2016 setzte sich bei Temperaturen jenseits der 35 Grad vor seinem Teamkollegen Frank van den Broek (Niederlande) durch, damit sicherte sich der 33-jährige Bardet das erste Gelbe Trikot der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Dritter wurde der Belgier Wout van Aert (Visma-Lease a Bike).

Für Bardet, zu dessen Team auch der deutscher Etappenjäger John Degenkolb gehört, war es der vierte Tagessieg beim wichtigsten Radrennen der Welt, das Maillot jaune hatte der Gesamtzweite von 2016 noch nie getragen. Der dänische Titelverteidiger Vingegaard (16.) und der slowenische Herausforderer Pogacar (4.) erreichten das Ziel mit der ersten Gruppe und zeigten an den sieben Bergwertungen keine Schwäche.

Spektakel von Beginn an

Von Rennbeginn an zeigte sich, dass die Veranstalter mit der extrem anspruchsvollen Start-Etappe ihrer 111. Rundfahrt für Spektakel pur gesorgt hatten. Während sich die Favoriten auf den Gesamtsieg auf das letzte schwere Renndrittel konzentrieren konnten, spielten sich im hinteren Feld rasch die ersten Dramen ab.

Betroffen war vor allem Sprinter Mark Cavendish. Der Brite, mit 39 Jahren so etwas wie ein Methusalem im Peloton, ging offenbar gesundheitlich angeschlagen in diese erste schwere Etappe, die mit 206 Kilometern und gut 3.600 Höhenmetern als echt harter Kanten daherkam.

Cavendish-Team mit gesundheitlichen Problemen

Bei großer Hitze - das Thermometer zeigte schon bei Rennstart in Florenz über 30 Grad Celsius an - musste "Cav" schon gleich am ersten Berg das Peloton ziehen lassen. Beim Anstieg auf den 930 Meter hohen Valico Tre Vaggi war auf den TV-Bildern zu sehen, wie der Brite litt, sich übergeben musste und nur mühsam von vier seiner Astana-Teamkollegen quasi über den Gipfel gezogen wurde.

Schon hier war klar: Auf der körperlich extrem anspruchsvollen Etappe würde es für Cavendish sehr schwer werden, das Ziel in der nötigen Karenzzeit zu erreichen, um nicht schon nach dem ersten Tag die Tour verlassen zu müssen. Dass womöglich neben Cavendish weitere Astana-Fahrer krank waren, zeigte sich nach etwa der Hälfte der Renndistanz, als Michele Gazzoni entkräftet vom Rad stieg.

Spitzengruppe um Mohoric zieht davon

Derweil hatte sich ganz vorn schon kurz nach dem Start eine neunköpfige Spitzengruppe abgesetzt, in der mit Matej Mohoric und Ion Izagirre zwei echte Klassiker-Fahrer steckten, die jede Menge Sieg- Potenzial für einen solchen Tag mitbrachten. Entsprechend empfindlich reagierte das Peloton und es war in der Folge zunehmend das Team EF-Education, das im Peloton für die Nachführarbeit sorgte. Der Vorsprung der Ausreißer wurde bald unter fünf Minuten gehalten.

Im Feld konnten sich die Favoriten um Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Primoz Roglic - abgeschirmt von ihren Helfern - gut verstecken und Kräfte sparen. Ganz besonders fiel der Blick natürlich auf den gerade erst von seinen schweren Verletzungen geheilten Vingegaard, der seinem Team unterwegs die gute Nachricht funken konnte: "Alles in Ordnung, Jungs. Ich fühle mich gut, bin stabil!".

Pogacar-Team ergreift die Initiative

80 Kilometer vor dem Ziel aber wurde der Titelverteidiger aus Dänemark von seinem schärfsten Konkurrenten unter Druck gesetzt: Das Team UAE von Pogacar zog das Tempo im knapp sechs Kilometer langen Anstieg hinauf nach Barbotto an. Reihenweise fielen bei der wilden Hatz auf dem durchschnittlich 7,6 Prozent steilen Berg schwächere Kletterer aus dem Hauptfeld, das rasch stark ausgedünnt daherkam. Unter anderem mussten Leute wie Mathieu van der Poel oder David Gaudu, Klassement-Fahrer von Groupama-FDJ, reißen lasssen.

Vingegaard aber blieb dabei. Vor und hinter ihm ging es weiter spektakulär zu: Die Spitzengruppe, in der sich die Akteure im Kampf um die jeweiligen Bergpunkte regelrecht kaputt gefahren hatten, flog auseinander. Ganz hinten im Gruppetto hatten Cavendish und seine verzweifelten Mitstreiter schon einen Rückstand von gut 20 Minuten. Vorn aber startete mit Romain Bardet 50 km vor dem Ziel ein erfahrener Mann eine Solo-Attacke aus dem Verfolger-Feld.

50 km vor Ziel - Bardet startet Angriff

Der 33-Jährige Franzose, der schon angekündigt hat, diesmal seine letzte Tour de France zu fahren, sprang mit Hilfe seines jungen Kollegen Fank van den Broek an die Spitze. Schnell waren die beiden allein und jagten im Duo dem Ziel entgegen. In den letzten Anstieg 25 km vor dem Ziel - hinauf nach San Marino - gingen die beiden mit einem Vorsprung von rund zwei Minuten vor dem Verfolgerfeld mit allen Favoriten.

Sie hielten diesen im Anstieg und gingen die letzten gut 20 km mit fliegenden Fahnen in ein rasend schnelles Flachstück Richtung Zielort Rimini. Hinter ihnen mobilisierten die übrig gebliebenen Sprinterteams noch einmal eine Aufholjagd. Die aber zu spät kam. Mit letzter Kraft retteten sich die beiden Ausreißer vor dem heranrauschenden Feld mit knappem Vorsprung ins Ziel.

Sonntag nächster Schlagabtausch

Am zweiten Tour-Tag gehen die Profis am Sonntag in Cesenatico an den Start. Die Stadt ist der Geburtsstadt des 2004 verstorbenen Tour-de-France-Siegers Marco Pantani. Die Etappe endet nach 199,2 Kilometern und einigen kurzen, aber knackigen Anstiegen in Bologna. Dort könnte ein Ausreißer mit Allrounder-Qualitäten siegen. Möglicherweise kommt es auch zu einem ersten Kräftemessen der Favoriten.