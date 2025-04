K.o.-Treffer in Überzahl Bochum verpasst gegen Augsburg Big Points Stand: 12.04.2025 17:52 Uhr

Stark verbessert zeigte sich der VfL Bochum gegen den FC Augsburg. Trotz einer hochüberlegen geführten zweiten Hälfte reichte es beim 1:2 (1:1) nicht zum Sieg. Auch nicht in Überzahl. Nachdem Samuel Essende früh zum 0:1 getroffen hatte (16.), erzielte Philipp Hofmann zwar das 1:1 (60.), ehe der eingewechselte Mert Kömür für das 2:1 der Augsburger sorgte (89.).

Viel Druck nach drei Niederlagen für den VfL

Schicksalsspiel - man muss ja vorsichtig sein mit derlei Titeln für Bundesligaspiele. Aber für den VfL Bochum stand gegen den FC Augsburg schon so einiges auf dem Spiel. Drei Niederlagen in Folge hatten die Ruhrstädter hintereinander eingefahren. Und das, nachdem ihnen Anfang März dieser schier unglaubliche Sieg in München gelungen war.

So aber war das Team von Dieter Hecking wieder ganz tief in den Abstiegsschlamassel gerutscht. Gegen Augsburg sollte sich in erster Linie die Einstellung des Teams ändern - man wollte wieder mit mehr Kampf und Einsatz zu Werke gehen.

Augsburg eiskalt - frühe Führung durch Essende

So die Theorie. In der Praxis hatte es der VfL vor stimmungsvoller Kulisse von rund 26.000 Fans mit einem zunächst höchst aggressiv auftretenden FC Augsburg zu tun, dessen Vortrag das Selbstbewusstsein der Spieler ganz gut widerspiegelte. Bochum bemühte sich um Ballbesitz, doch die Konter der Gäste waren von der ersten Minute an höchst gefährlich.

Und so lag der VfL nach 16 Minuten auch schon wieder hinten. Ausgangspunkt: Ein vertändelter Ball von Georgios Masouras am eigenen Sechzehner. Alexis Claude-Maurice profitierte und leitete die Kugel gleich weiter zu Samuel Essende. Der Angreifer ließ mit einer Drehung noch einen Gegenspieler stehen und schloss dann ab - abgefälscht schlug der Ball zum 0:1 im Bochumer Tor ein.

Bochum reagiert - Pech im Abschluss

"Nicht schon wieder" dürften die Bochumer Anhänger in Erinnerung an das jüngste 0:4 gegen den VfB Stuttgart im eigenen Stadion gedacht haben. Und tatsächlich: Diesmal zeigte der VfL eine gute Reaktion auf das frühe Gegentor. Über mehr Ballbesitz erarbeitete sich das Team Feldvorteile und erspielte sich zwei echt gute Chancen.

In der 20. Minute zielte Felix Passlack völlig freistehend aus 14 Metern halbrechter Position am langen Eck vorbei. Anschließend war es Augsburgs Keeper Finn Dahmen, der den Ausgleich verhinderte. Einen Kopfball von Ibrahima Sissoko kratzte er mit den Fingerspitzen aus dem rechten Winkel (33.). Auf der anderen Seite rettete Ivan Ordets mit langem Bein auf der eigenen Torlinie und verhinderte so das 0:2 (45.).

Bochum wird für Druck belohnt

Schwungvoll ging's in die zweite Hälfte. Der VfL gleich mit einer Topchance: 21 Meter vor dem Tor der Gäste gab's einen Freistoß. Masouras nahm sich den Ball und schoss flach - unter der schlecht postierten Mauer hindurch - aufs linke Eck - wieder tauchte Dahmen ab und parierte (49.).

Bochum machte jetzt richtig Druck. Nacheinander musste Dahmen gegen Philipp Hofmanns 16-Meter-Schuss (55.) und Sissokos Kopfball (57.) parieren. Gegen den dritten Anlauf der Gastgeber war der junge Keeper dann machtlos. Im Anschluss an einen Eckstoß brachte Passlack die Kugel im zweiten Versuch noch einmal vor's Tor - Hofmann stand goldrichtig und köpfte aus kurzer Distanz wuchtig zum 1:1 ein (60.).

VfL mit enorm viel Wucht

Es war beeindruckend, welche Wucht der VfL nun entwickelte. Augsburg wurde völlig in die Defensive gedrängt, die Süddeutschen hatten selbst überhaupt keine Offensivaktionen mehr. In der 66. Minute hatten die Fans den Torschrei schon wieder auf den Lippen - doch Ordets kam aus kurzer Distanz nicht richtig hinter den Ball, nachdem Maximilian Wittek gut vorbereitet hatte.

Und weiter ging's in Richtung FCA-Kasten: Masouras köpfte aus acht Metern knapp vorbei (74.). Nach 78 Minuten stand Augsburgs Arne Maier im Blickpunkt. Zuerst scheiterte der Zehner des FCA mit einem Schuss aus 13 Metern an der vielbeinigen Bochumer Abwehr, wenig später musste er vom Platz. Er war Sissoko voll auf den Unterschenkel gestiegen - Rot. Augsburg war nur noch zu zehnt.

Bochum scheitert, Augsburg trifft in Unterzahl

Und Hofmann hatte die Entscheidung auf dem Fuß. Geschickt nahm er einen halbhohen Flankenball an, scheiterte mit seinem Schuss aus der Drehung aber erneut an Dahmen (83.). Auf der anderen Seite aber hatte auch der FCA noch einmal eine Großchance: Mert Kömür hatte sich den Ball 17 Meter vor dem Bochumer Tor zum Freistoß zurechtgelegt - schoss aber in die Abwehrmauer.

Der Youngster bekam aber noch eine Chance. Als der VfL noch einmal alles nach vorn warf, stand Kömür nach einem weiten Schlag plötzlich frei vor Keeper Timo Horn. Diesmal traf er - 1:2 (89.). Und der VfL war geschlagen. Zum vierten Mal in Folge.

Bochum in Bremen, Augsburg gegen Frankfurt

Bochum ist auswärts in Bremen gefordert (19.04., 15.30 Uhr). Augsburg muss am Sonntagnachmittag zuhause gegen Frankfurt ran (15.30 Uhr).