TSG schlägt Mainz 05 Hoffenheim siegt dank Kramaric-Doppelpack

Am 29. Bundesligaspieltag hat die TSG Hoffenheim einen Heimsieg gegen Mainz 05 gefeiert und wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Die Europa-Ambitionen der Gäste haben indes einen Dämpfer erfahren.

Sturm-Routinier Andrej Kramaric (4. Minute, 32.) hat die TSG Hoffenheim zum Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 und zu drei wichtigen Punkten im Abstiegskampf der Bundesliga geschossen. Der Kroate war mit seinem Doppelpack beim 2:0 (2:0)-Heimsieg am Samstag (12.04.) gegen die Rheinhessen der "Man of the Match", die Vorarbeit für die Treffer leistete jeweils Flügelflitzer Bazoumana Touré. Die Gäste hingegen müssen sich vorwerfen lassen, dass sie sich bei Kramarics Toren zweimal durch Konter der TSG überrumpeln ließen. Zudem ließen die 05er vorne zu viele Chancen liegen.

Nelson Weiper: Wir machen die Chancen nicht - deshalb verlieren wir"

"Wir waren besser, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Wir machen die Chancen nicht - und deshalb verlieren wir", sagte Mainz-Angreifer Nelson Weiper nach der Partie gegenüber SWR Sport selbstkritisch. "Ich muss meine Chancen besser nutzen - aber Hoffenheim hat es auch gut verteidigt."

Jonathan Burkardt bei Mainz 05 nicht im Kader

Vor knapp 10.000 mitgereisten Fans startete der 1. FSV Mainz 05 ohne Jonathan Burkardt. Der Nationalspieler war nicht rechtzeitig fit geworden und stand nicht im Spieltagskader der Rheinhessen. Hoffenheims Trainer Christian Ilzer musste indes den rotgesperrten Leo Östigard ersetzen, für ihn rückte Kevin Akpoguma in die Anfangsformation.

Andrej Kramaric mit der frühen Führung für Hoffenheim

Das Spiel hatte kaum richtig begonnen, da lag der Ball auch schon im Netz. TSG-Keeper Oliver Baumann schickte mit einem langen Schlag nach vorne Touré auf der rechten Seite auf die Reise. Der Flügelspieler entwischte Dominik Kohr, flankte scharf nach innen, wo Kramaric am langen Pfosten nur noch den Fuß hinhalten und zum 1:0 einschieben musste (4.). Fußball kann manchmal so einfach sein. Das Kontertor war der bislang schnellste Saisontreffer der Hoffenheimer.

Mainz 05 antwortete mit wütenden Angriffen. Nelson Weiper per Kopf nach Flanke von Anthony Caci (12.), Paul Nebel nach einer Einzelaktion mit einem Schlenzer knapp am TSG-Tor vorbei (25.) und erneut Weiper (28.) scheiterten knapp.

Hoffenheim trifft erneut nach einem Konter

Das nächste Tor erzielten dann die Kraichgauer - und wieder war es ein Konter, der zum Treffer führte. Nach einem langen Ball von Marius Bülter setzte sich der agile Touré auf der rechten Seite gegen den in dieser Situation indisponierten Philipp Mwene durch und bediente klug den mitgelaufenen Kramaric. Der Kroate legte sich den Ball nochmal zurecht, blieb frei vor Mainz-Keeper Robin Zentner cool und netzte zum 2:0 ein (32.).

Bis zur Halbzeit passierte dann nicht mehr viel, sodass die effizienteren Hoffenheimer gegen die eigentlich dominanteren Mainzer mit einer 2:0-Führung in die Pause gingen.

Chancen auf beiden Seiten

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte sich das gleiche Bild: Mainz mit viel Ballbesitz gegen tiefstehende Hoffenheimer, die in der Offensive aber immer wieder Nadelstiche setzten. In der 55. Minute flankte Tom Bischof auf Arthur Chaves. Den Kopfball des Brasilianers parierte 05-Torhüter Zentner stark.

Auf der Gegenseite verfehlte der sehr präsente Weiper knapp per Kopf den Kasten der TSG (56.), ebenso wie Kaishu Sano nach einer Ecke von Nebel knapp zehn Minuten später (67.). Erneut per Kopf, erneut nach Nebel-Flanke, zielte Weiper auch in der 70. Minute um wenige Zentimeter vorbei. Hoffenheim indes kam nach einem Konter über den eingewechselten Adam Hlozek noch einmal zu einem gefährlichen Abschluss, doch Zentner parierte (73.).

Mainz 05 lässt zuviel liegen

In der Schlussphase erhöhte Mainz 05 noch einmal den Druck. Nach Vorlage von Sano schoss Jae-Sung Lee knapp rechts vorbei - die Rheinhessen betrieben in der zweiten Halbzeit Chancenwucher. Hoffenheim versuchte, das Spiel über die Zeit zu bringen - was bis auf kleinere Wackler auch gelang. So blieb es letztlich beim 2:0 für die TSG. Zu allem Überfluss kassierte Nebel in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90.+4).

Hoffenheim überließ Mainz 05 weitgehend das Spiel, lauerte auf Fehler und die daraus resultierenden Ballgewinne, um dann nach Kontern selbst zu Chancen zu kommen. Ein Matchplan, der gut aufging - daher geht der Sieg für die Kraichgauer insgesamt auch in Ordnung.

Mainz 05 lässt im Rennen um Europa Federn

Hoffenheim hat durch den Heimsieg den Abstand zu den letzten drei Rängen vergrößert. Die TSG liegt mit nun 30 Punkten auf Rang 14. Mainz 05 hat im Rennen um Europa indes Federn gelassen. Die Rheinhessen sind nun mit weiterhin 46 Punkten Fünfter. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen empfängt am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) den VfL Wolfsburg, während es für Hoffenheim zur gleichen Zeit mit dem baden-württembergischen Duell beim SC Freiburg weitergeht.

