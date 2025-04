Duell der Europapokal-Anwärter Freiburg feiert wertvollen Sieg in Mönchengladbach Stand: 12.04.2025 17:25 Uhr

Der SC Freiburg hat im Duell der Europapokal-Anwärter bei Borussia Mönchengladbach einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Freiburger gewannen am 29. Spieltag mit 2:1 im Borussia-Park und beendeten zugleich die Negativserie von zuvor fünf Spielen ohne Sieg.

Die Freiburger landeten einen "Big Point" im Europapokal-Rennen, kletterten mit 45 Punkten auf Rang sechs, mit nur drei Punkten Rückstand auf die Champions-League-Ränge. Mönchengladbach (44 Punkte) fiel durch die Niederlage in der Tabelle hinter Freiburg zurück. Gladbach bleibt für Freiburg ein gern genommener Gegner, die Freiburger haben keines der letzten acht Duelle gegen die Borussia verloren.

Freiburgs Christian Günter sorgte mit einem Eigentor in der 14. Minute für die Gladbacher Führung. Patrick Osterhage (16.) erzielte den schnellen Ausgleich. Kurz vor dem Schlusspfiff (90.) sorgte der kurz zuvor eingewechselte Johan Manzambi mit seinem ersten Bundesligatreffer für ein Freiburger Happy-End.

Mönchengladbach versuchte es von Beginn an mit aggrressivem Pressing. Nach einer knappen Viertelstunde ging der Plan erstmals richtig auf: Robin Hack mit der entscheidenden Balleroberung im Mittelfeld und dem schicken Steilpass auf Franck Honorat. Kapitän Günter, wieder zurück in der Startelf, fälschte die Flanke des Franzosen unhaltbar für Keeper Florian Müller ins kurze Eck ab.

Glaadbach mit Traumstart, Freiburg schlägt zurück

Freiburg unbeeindruckt, keine 120 Sekunden später die schnelle Antwort: Gladbach unsortiert, Lukas Kübler hatte ganz viel Platz auf dem rechten Flügel. Küblers Flanke segelte perfekt in den Rücken der Abwehr, genau auf den Kopf von Osterhage. Der zurückgeeilte Ko Itakura behinderte noch den eigenen Torhüter Tiago Pereira Cardoso - der Ball rutschte durch ins Netz.

Mönchengladbach angefressen - die Gastgeber hielten den Druck hoch, aber den ersten richtig gefährlichen Abschluss gab es erst kurz vor der Pause: Endlich kam einmal der letzte Pass in den Strafraum durch, Hack behauptete sich gegen Max Rosenfelder und zielte aufs lange Eck, traf aber nur den Außenpfosten.

Das Spiel weiter komplett offen: Ritsu Doan hatte kurz vor der Pause (42.) die Führung für Freiburg auf dem Fuß, Pereira Cardoso schon geschlagen, aber Doans Schuss rauschte knapp am rechten Eck vorbei.

Freiburg in der zweiten Halbzeit am Drücker

Freiburg kam besser aus der Kabine: Junior Adamu bekam den Ball im Strafraum von Enzo Grifo serviert, Gladbach-Keeper Pereira Cardoso lenkte Adamus Schuss mit einer starken Reaktion um den Pfosten (51.).

Die Gäste jetzt mit mehr Intensität, Gladbach durfte sich in dieser Phase bei seinem jungen Keeper bedanken, der sieben Minuten später erneut den Rückstand verhinderte: Lucas Höler verlängerte Küblers Kopfball im Fünfmeterraum, Pereira Cardoso fischte den Ball mit einem Reflex von der Linie.

Die Freiburger blieben am Drücker, ließen aber weiter viele Chancen liegen. Immer wieder sorgten auch die Monster-Einwürfe von Kiliann Sildillia für Unordnung im Gladbacher Strafraum, aber Freiburg brachte den Ball nicht über die Linie.

Der eingewechselte Jan-Niklas Beste verstärkte die Freiburger Offensive, sein verdeckter Schuss aus 25 Metern flutschte gefährlich durch, aber der aufmerksame Pereira Cardoso hatte auch diesen Ball, im Nachfassen.

Manzambi lässt Freiburg spät jubeln

Gladbach blieb so am Leben - der eingewechselte Tomas Cvancara hatte fünf Minuten vor dem Ende plötzlich die Chance zur Führung, aber sein Schuss flog genau in die Arme von Müller. Stattdessen schlug Manzambi kurz vor dem Ende zu: Doan durfte ungehindert vom Strafraumeck flanken, der Schweizer lief perfekt in Position und köpfte aus kurzer Distanz ein - diesmal war auch Gladbachs Keeper machtlos.

Gladbach in Dortmund, Freiburg gegen Hoffenheim

Freiburg hat am Karsamstag (15.30 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim die Chance nachzulegen. Für Gladbach geht es am Ostersonntag (17.30 Uhr) zum Borussen-Duell nach Dortmund.