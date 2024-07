Tour de France, 12. Etappe Biniam Girmay gewinnt schon seine dritte Tour-Etappe Stand: 11.07.2024 17:51 Uhr

Machtdemonstration von Biniam Girmay: Der Supersprinter von Intermarché-Wanty gewann auch die 12. Etappe der Tour de France - sein dritter Tagessieg. Großes Pech hatte Bora-Star Primoz Roglic.

Girmay siegte am Donnerstag (11.07.2024) nach 203,6 Kilometern zwischen Aurillac und Villeneuve-sur-Lot und rang auf der Zielgeraden Wout van Aert nieder. Dritter wurde Arnaud Démare, Pascal Ackermann kam als Vierter ins Ziel - und war stinksauer auf den norwegischen Altmeister Alexander Kristoff: " Wir waren perfekt positioniert. Es war alles richtig geil. Als wir losfahren wollten, ist Kristoff rechts rübergefahren, zum Glück sind wir nicht gestürzt." Ackermann forderte sogar Kristoffs Disqualifikation: "Das war kriminell ."

Girmay fühlt sich in Grün noch schneller

Phil Bauhaus von Bahrain Victorious mischte im Etappenfinale ebenfalls wieder mit, war aber mit seinem Anfahrer etwas zu früh im Wind. Bauhaus wurde am Ende Neunter. An der Spitze der Gesamtwertung bleibt Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) vor Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) und Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike).

Biniam Girmay freute sich: "Ich kann mich nur beim lieben Gott und bei meiner Mannschaft bedanken. Ich wusste schon von Beginn an, dass ich es schaffen kann. Es war eine Etappe ohne großen Stress, wir wussten immer, dass wir die Ausreißer einholen würden. Seit ich das Grüne Trikot trage, fühle ich mich einfach noch etwas schneller - natürlich geht es jetzt für mich nur noch um dieses Trikot."

Abrahamsen holt alle drei Bergpunkte und schließt auf

Schon bei Kilometer 20 wurde es unruhig im Feld, es gab eine Reihe von Attacken, ehe sich schließlich vier Fahrer vorne etablierten. Darunter war auch Ausreißer-König Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), der das gepunktete Trikot trägt, weil der eigentlich Führende in der Bergwertung, Tadej Pogacar, im Gelben Trikot durch Frankreich unterwegs ist.

Abrahamsen sicherte sich zwar an diesem Tag alle drei Berg-Punkte und hat damit nun genau wie Pogacar 36 Zähler auf dem Konto. Abrahamsen ist damit punktgleich mit Pogacar. Der Slowene bleibt aber in Führung, weil er mit dem Col du Galibier die höherwertigere Bergwertung gewonnen hat.

Turgis fährt vorne - trotz Fahrrad-Diebstahl über Nacht

Ebenfalls dabei: Valentin Madouas und Quentin Pacher (beide Groupama-FDJ), - und sogar Anthony Turgis (TotalEnergies). Der 30 Jahre alte Franzose hatte am vergangenen Sonntag in Troyes überraschend die 9. Etappe der Tour gewonnen und am Morgen der 12. Etappe einen Schreckmoment zu überstehen: Seinem Team waren über Nacht elf Rennräder im Gesamtwert von rund 150.000 Euro geklaut worden, zwei davon gehörten Turgis. "Zum Glück hatte ich drei dabei" , sagte Turgis vor dem Start, sein Team erwartet dann am Abend eine Lieferung neuer Fahrräder.

Roglic stürzt schwer und fällt zurück auf Rang sechs

Ganz bitter verlief das Etappenfinale am Donnerstag für Red Bull-Bora-Hansgrohe: Bei einem Sturz rund 10 Kilometer vor dem Ziel war Spitzenfahrer Primoz Roglic betroffen, er knallte voll auf die Schulter. Der Slowene war am Vortag auch schon gestürzt, diesmal konnten seine Teamkollegen mit ihm den Anschluss nicht mehr herstellen. Der im Gesamtklassement zuvor Vierte Roglic verlor mehrere Minuten und fiel in der Gesamtwertung zurück auf Rang sechs.