Routinier nominiert Degenkolb geht in seine zehnte Tour de France Stand: 24.06.2024 17:09 Uhr

Der deutsche Radprofi John Degenkolb startet zum zehnten Mal bei der Tour de France.

Der 35 Jahre alte Routinier wurde von seinem Team dsm-firmenich PostNL für die 111. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt nominiert, die am kommenden Samstag in Florenz beginnt.

Degenkolb wird die achtköpfige Auswahl als Roadcaptain anführen und sich vor allem in der Sprintvorbereitung einbringen. "Ich bin froh, glücklich und stolz, dass ich die zehnte Große Runde in Angriff nehme", sagte Degenkolb.

Etappensieg als Ziel

Ziel der niederländischen Equipe ist der Gewinn einer Etappe. Die Hoffnungen im Sprint ruhen auf dem Niederländer Fabio Jakobsen, in den Bergen soll der frühere französische Tour-Zweite Romain Bardet für Erfolge sorgen.

Vor allem die neunte Etappe mit Start und Ziel im mittelalterlichen Troyes ist dabei ganz nach seinem Geschmack. Auf den weißen, ungeteerten Schotterwegen der Champagne ist ein spezieller Fahrertypus gefragt, einer für Klassiker wie Strade Bianche oder Paris-Tours, einer wie Degenkolb. 14 solcher Abschnitte wird es geben, sechs davon im letzten Teil mit einer Gesamtlänge von 32 km.

Neunte Etappe im Visier

"Wer weiß? In der Vergangenheit waren so spezielle Etappen immer genau mein Ding", sagte Degenkolb, der 2018 in Roubaix seinen bislang einzigen Tour-Etappensieg feierte: "Vielleicht ist das eine Etappe, bei der ich mit meiner Erfahrung und meinen Skills am Ende auch weit vorne landen kann." An einem guten Tag mit guten Beinen werde er Ansprüche erheben, "auch mal auf eigene Kappe zu fahren", sagte Degenkolb.

Das Aufgebot von dsm-firmenich PostNL:

John Degenkolb (Deutschland), Romain Bardet, Warren Barguil (beide Frankreich), Niels Eekhoff, Fabio Jakobsen, Frank van den Broek, Bram Welten (alle Niederlande), Oscar Onley (Großbritannien).