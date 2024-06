Die Tour-Favoriten im Check Wer kann Dominator Pogacar bedrängen? Stand: 24.06.2024 14:25 Uhr

Tadej Pogacar ist der große Favorit auf den Sieg bei der Tour de France. Wer kann die Dominanz des Slowenen brechen? Jonas Vingegaard dürfte dabei kaum in Frage kommen - die Tour-Favoriten im Check.

Es passierte Anfang April auf der Baskenland-Rundfahrt. Bei einem Massensturz auf der vierten Etappe stürzten etwa 35 Kilometer vor dem Ziel bei einer Abfahrt gleich eine Handvoll der vorn platzierten Fahrer - unter ihnen mit Jonas Vingegaard, Primoz Roglic und Remco Evenepoel gleich drei Top-Favoriten auf den Tour-de-France-Gesamtsieg.

Mit Folgen: Alle drei waren in ihrer Vorbereitung wochenlang ausgebremst, der schwerst verletzte Vingegaard musste sogar bis zum Schluss um seinen Tour-Start bangen. Das alles bedeutet vor allem eines: Eigentlich alle deiejenigen, die als Herausforderer für Tadej Pogacar galten, waren ausgebremst.

Zumindest Vingegaard dürfte für den Gesamtsieg nicht wirklich in Frage kommen. Aber man kann nicht sicher sein. Vingegaard hat sich als fit gemeldet und wird sich ganz sicher auch in Richtung Gesamtwertung etwas ausrechen. Sonst hätte er sicher ganz auf die Tour verzichtet. Wir behalten ihn also im Auge.

Neue Herausforderer gesucht

Es müssten sich aber dennoch neue Herausforder für Pogacar herauskristallisieren. Wird es vielleicht der zum deutschen Rennstall Bora-hansgrohe gewechselte Primoz Roglic sein? Oder kann das Team Ineos-Grenadiers mit einer Doppelspitze aus Egan Bernal und dem jungen Carlos Rodriguez ernsthaften Druck ausüben?

Spätestens seit seinem höchst überlegenen Sieg beim Giro scheint Pogacar erst einmal unantastbar. Aber wer weiß, was passiert? Die Strecke ist abwechslungsreich und schwierig und bietet auch für den Slowenen so die ein oder andere heikle Etappe. Wir schauen mal - und wagen einen Blick auf die Favoriten.

Tadej Pogacar (25, UAE Emirates)

Weit und breit kein Gegner in Sicht - zumindest nicht auf den ersten Blick. Tadej Pogacar geht als absoluter Topfavorit in die 2024er Ausgabe der Tour. Der 25-Jährige, der 2020 und 2021 schon gewinnen konnte, musste sich in den letzten beiden Jahren lediglich Jonas Vingegaard geschlagen geben. Der aber dürfte diesmal als ernsthafter Konkurrent nicht in Frage kommen.

Wie dominant Pogacar derzeit im Rundfahrt-Zikus auftritt, bewies er unlängst beim Giro d'italia, den er ganz locker und hochüberlegen gewann. Der Eindruck: Der Slowene, der irgendwie alles kann, musste in Italien noch nicht einmal an seine Reserven gehen. Er fuhr irgendwie im Schongang zum Sieg.

Interessant aus deutscher Sicht: Mit Nils Politt hat sich Pogacar einen weiteren tempoharten Helfer gesichert, der ihn gerade auf den mitunter gefährlichen Klassiker-ahnlichen Etappen aus dem Gröbsten heraushalten soll.

Tadej Pogacar Alter 25 Erfolge 2024 1. Platz Strade Bianche

1. Platz Gesamtklassement und vier Etapensiege bei Katalonien-Rundfahrt



1. Platz Lüttich-Bastogne-Lüttich

1. Platz Gesamtklassement und sechs Etappensiege Giro d'Italia Wichtigste Helfer Nils Politt

Joao Almeida

Adam Yates

Juan Ayuso

Jonas Vingegaard (27, Team Visma - Lease a bike)

Es dauerte fast bis eine Woche vor Tour-Start, ehe Jonas Vingegaard von seinem Team für die Tour nominiert wurde. Der 27 Jahre alte Däne hatte in den vergangenen zwei Monaten an seinem Comeback gearbeitet.

Vingegaard hatte sich am 4. April im Baskenland das Schlüsselbein, mehrere Rippen und einen Finger gebrochen. Dazu erlitt er eine Lungenquetschung und einen Pneumothorax. Insgesamt lag er zwölf Tage im Krankenhaus. Rund einen Monat später kehrte er zu leichtem Training zurück und absolvierte zuletzt ein Höhentrainingslager.

"In den letzten Wochen hat er gezeigt, was für ein Champion er ist, sowohl geistig als auch körperlich. Natürlich wissen wir noch nicht, wie weit er gehen kann", sagte der Sportliche Leiter Merijn Zeeman in der Team-Mitteilung. Man wolle "vorsichtig" mit Vingegaard umgehen, "weil er noch keine Rennen fahren konnte und seine Vorbereitung, gelinde gesagt, nicht optimal war".

Eine weitere Hypothek für das Team des Dänen: Die für die Tour vorgesehenen Dylan van Baarle und Steven Kruijswijk werden nicht fahren können. Beide Edelhelfer des Dänen stürzten beim Criterium du Dauphiné und mussten mit Knochenbrüchen verletzt aufgeben.

Jonas Vingegaard Alter 27 Erfolge 2024 1. Platz Gesamtklassement und drei Etappensiege O Gran Camino

1. Platz Gesamtklassement und zwei Etappensiege Tirreno Adriatico Wichtigste Helfer Matteo Jorgenson

Sepp Kuss

Thijs Benoot

Wout van Aert

Primoz Roglic (34, Bora-hansgrohe)

Klappt es endlich mit einem gelungen Auftritt bei der Tour de France für Primoz Roglic? Der mittlerweile 34-jährige Slowene gewann schon die Vuelta und den Giro - doch bei der Tour klappte es bisher irgendwie nicht. Oder, besser gesagt: Irgend etwas ging immer schief.

Nach seinem 2. Platz 2020 ging Roglic in den darauf folgenden Auflagen als Mitfavorit an den Start. Aber: 2021 und 2022 stürzte Roglic jeweils und schied im Rennverlauf dann aus. 2023 verzichtete er für einen Start beim Giro ganz auf die Tour.

Nun also ein neuer Versuch - und zwar im Trikot des deutschen Teams Bora-hansgrohe. Von außen betrachtet stehen die Chancen Roglics gar nicht so schlecht - zuimndest, falls er sich selbst in Topform an den Start bringt. Denn: Neben Vingegaard stürzte auch Roglic bei der Baskenland-Rundfahrt Anfang April und kehrte erst zur Dauphiné wieder in den Rennzirkus zurück. Dort gewann er, zeigte aber am letzten Tag im Hochgebirge eine Schwächephase, die er sich bei der Tour nicht leisten dürfte.

Über fehlende Team-Unterstützung wird er sich nicht beklagen können. Bora geht top aufgestellt in die Tour. Mit Alexander Wlassow und Jai Hindley hat er zwei erstklassige Helfer an seiner Seite, die durchaus selbst auf eine Platzierung im Gesamtklassement schielen dürfen, falls Roglic Probleme bekommen sollte.

Primoz Roglic Alter 34 Erfolge 2024 1. Platz Gesamtklassement und zwei Etappensiege bei Criterium du Dauphiné

Etappensieg bei Baskenland-Rundfahrt Wichtigste Helfer Alexander Wlassow

Jai Hindley

Remco Evenepoel (24, Soudal - Quick Step)

Vor Jahren galt der Belgier als das kommende Rundfahrt-Talent schlechthin. Der Allrounder erreichte bei seinem Übergang ins Profilager Anfangserfolge wie kaum jemand anderes im Rennzirkus zuvor. Ein Beckenbruch im Jahr 2020 bedeutet aber so etwas wie einen Einschnitt in der Karriere, anschließend brauchte Evenepoel lange, um wieder so richtig auf die Beine zu kommen.

Ein weiterer Sturz beim Giro d'Italia 2021 brachte einen erneuten Rückschlag, von dem er sich erst 2022 wieder so richtig erholt hatte. Im Herbst gewann er mit der Vuelta seine erste große Rundfahrt und er wurde in Australien Straßen-Weltmeister. Für die Tour de France wurde er aber auch 2023 nicht von seinem Team nominiert. Also ist die Tour 2024 seine Premiere - und gleich gehört der aktuelle Zeitfahr-Weltmeister mit zum Favoritenkreis.

Es gilt aber abzuwarten, ob Evenepoel im Hochgebirge wirklich Tag für Tag ganz vorn mitfahren kann. Der jüngste Auftritt beim Criterium du Dauphiné lässt daran eher Zweifel. Dort präsentierte sich Evenepoel im Zeitfahren erwartet stark, hatte am Schluss im Hochgebirge aber Probleme und verlor Zeit gegen die Bergspezialisten. Sollte dies auch bei der Tour so sein, könnte er auch auf Tagessiege umschwenken und als Edelhelfer für seine ambitionierten Kollegen Mikel Landa oder Ilan van Wilder einspringen.

Remco Evenepoel Alter 24 Erfolge 2024 1. Platz 8. Etappe Paris-Nizza

Gesamt 2. Platz Paris-Nizza

Gesamt 1. Platz Algarve-Rundfahrt

1. Platz und Etappensieg Algarve-Rundfahrt (EZF)

Etappensieg Criterium du Dauphiné Wichtigste Helfer Mikel Landa

Ilan van Wilder

Carlos Rodriguez (23, Ineos Grenadiers)

Der Gesamt-Fünfte der letztjährigen Tour könnte diesmal noch einen draufsetzen: Der junge Spanier gilt als einer der ernsthaftesten Herausforderer für Überflieger Pogacar.

Das liegt auch daran, dass der 23-Jährige in diesem Jahr schon ganz früh für ein echtes Ausrufezeichen sorgte, als er die schwere Berg-Rundfahrt Tour de Romandie für sich entschied. Glänzend unterstützt von seinen funktionierenden Teamkollegen gewann er bei beinahe widrigen Wetterverhältnissen und zeigte, dass er auf dem Rad ein harter Bursche sein kann. "Dieser Gesamtsieg ist für mich sehr wichtig. Er zeigt mir, dass ich mit Druck umgehen kann. Das ist eine andere Liga als ein Etappensieg", sagte er im Siegerinterview.

Zudem könnte Rodriguez davon profitieren, dass er als einer der wenigen Topfahrer nicht in den fatalen Massensturz bei der Baskenland-Rundfahrt verwickelt war, den in der Folge gleich eine ganze Handvoll von Tour-Favoriten um eine vernünftige Tour-Vorbereitung brachte.

Carlos Rodriguez Alter 23 Erfolge 2024 Gesamt 1. Platz Tour de Romandie

Gesamt 2. Platz Baskenland-Rundfahrt

1. Platz Etappe 6 Baskenland-Rundfahrt

Etappensieg Criterium du Dauphiné Wichtigste Helfer Egan Bernal

Geraint Thomas

Tom Pidcock

Egan Bernal (27, Ineos Grenadiers)

Gut möglich, dass Ineos Grenadiers das härteste Herausforder-Team für Tadej Pogacar werden kann - was damit zu tun hat, dass die Briten neben Rodriguez mit Egan Bernal einen zweiten Trumpf in der Hand haben, der ebenso klar auf Gesamtwertung fahren kann.

Dass der 27-Jährige überhaupt noch am Leben ist und Rad fährt, ist dabei wahrscheinlich seine größte Freude. Im Januar 2022 prallte Bernal im Training mit dem Zeitfahrrad auf einen stehenden Bus. Er zog sich 20 Knochenbrüche zu, darunter elf Rippen, einen Oberschenkel, eine Kniescheibe und Teile des zweiten Halswirbels. Bernal entging nur knapp einer Querschnittslähmung.

Bis zu seinem Unfall galt Bernal als bester Klassementfahrer der Welt und stand bei Rundfahrten regelmäßig ganz oben - unter anderem mit 22 Jahren 2019 bei der Tour de France. Es war sein erster Grand-Tour-Sieg, die Experten dichteten aber bereits mehrere dazu - schließlich war Bernal auserkoren, eine Ära zu prägen. 2021 gewann er ebenfalls den Giro d’Italia.

Jetzt, zwei Jahre nach seinem furchtbaren Unfall, scheint der Kolumbainer wieder so richtig fit zu sein. Und bereit für eine nächste große Tat?

Egan Bernal Alter 27 Erfolge 2024 Gesamt 7. Platz Paris-Nizza

Gesamt 3. Platz Katalonien-Rundfahrt

Gesamt 4. Platz Tour de Suisse Wichtigste Helfer Carlos Rodriguez

Tom Pidcock

Geraint Thomas

Matteo Jorgenson (24, Visma - Lease a Bike)

Der Joker des Vingegaard-Teams: Falls der Däne aufgrund seiner Verletzungsprobleme nicht auf den Gesamtsieg fahren kann, hat Visma einen Ersatzmann in der Hinterhand: Matteo Jorgenson gewann im Frühjahr schon Paris-Nizza und zeigte beim Criterium du Dauphiné, dass er bei den besten Bergfahrern ganz bis zum Schluss dabei sein kann.

Am Schlusstag des Tour-Vorbereitungsrennens brachte er Gesamtsieger Primoz Rogic noch einmal ernsthaft in Bedrängnis. Ob das alles reicht, um am Ende auch einen wie Tadej Pogacar in Schach halten zu können, bleibt natürlich fraglich. Aber für die Ränge gleich dahinter scheint der US-Amerikaner, der erst in diesem Jahr zum niederländischen Team dazustieß, durchaus in Frage zu kommen.