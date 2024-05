Etappen, TV, Livestreams Alles Wichtige zur Tour de France 2024 Stand: 08.05.2024 11:43 Uhr

Die Tour de France 2024 beginnt in Italien. Von Florenz geht es über die Alpen, das Zentralmassiv und die Pyrenäen zum Finale. Das findet erstmals nicht in Paris statt. Alles Wichtige zum größten Radrennen.

Wann findet die Tour de France 2024 statt?

Die Tour de France führt vom 29. Juni bis bis 21. Juli 2024 von Florenz nach Nizza. Sie startet also in Italien, wo die ersten drei Etappen stattfinden, bevor es am vierten Tag nach Frankreich geht. Das Ziel in Nizza erreichen die Radprofis nach gut drei Wochen am 21. Juli.

Wie viele Etappen gibt es?

Bis zum letzten Zielstrich in Nizza müssen die Fahrer 21 Etappen bestreiten. Eine wichtige Rolle beim Kampf um den Tour-Sieg spielen dabei die Etappen durchs Hochgebirge. 2024 geht's zunächst durch die italienischen und französischen Alpen, bevor der Kurs über das Zentralmassiv in die Pyrenäen führt. Bei den vier Bergankünften können die Anwärter auf den Gesamtsieg für größere Zeitabstände sorgen. Wichtig werden aber auch vor allem die zwei Einzelzeitfahrten, von denen das zweite am allerletzten Tag in Nizza stattfindet.

Bergankünfte Etappe/Datum Zielort 14. Etappe - 13.07.2024 Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet 15. Etappe - 14.07.2024 Plateau de Beille 19. Etappe - 19.07.2024 Isola 2000 20. Etappe - 20.07.2024 Col de la Couillole

Warum endet die Tour nicht in Paris?

Es ist der erste Grand Départ in Italien und der 26. insgesamt, der im Ausland stattfindet. Die Tour endet am Mittelmeer in Nizza. Aufgrund der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris findet die letzte Zieleinfahrt erstmals nicht in der französischen Hauptstadt statt.

Wie lang ist die Tour de France 2024?

Die Etappen der Frankreich-Rundfahrt 2024 ergeben insgesamt eine Streckenlänge von 3.492 Kilometern.

Welches sind die Highlights der Tour de France 2024?

Die Highlights der Strecke sind zahlreich: Auf der 4. Etappe, wenn es von Italien nach Frankreich geht, steht der 2.642 Meter hohe Col du Galibier im Programm. Auf Etappe neun, wo es rund um Troyes auf gut 32 Kilometern über 14 Gravelsektoren geht, muss das Pannen- und Sturzrisiko eingerechnet werden. Auf der 14. und 15. Etappe geht's zweimal schwer durch die Pyrenäen.

Spektakulär wird's gegen Ende der Rundfahrt in den Alpen: Die 19. und 20. Etappe werden mit zwei Bergankünften abgeschlossen. Am letzten Tag gibt es nicht etwa ein gemütliches Ausrollen. Die Organisatoren haben stattdessen ein durchaus forderndes Einzelzeitfahren angesetzt, das das Gesamtklassement noch einmal verändern könnte.

Daniel Oss während der 11. Etappe der Tour de France 2023

Wie viele Bergetappen, Flachetappen, Zeitfahren und Ruhetage gibt es bei der Tour de France 2024?

Es gibt sieben Bergetappen, acht Flachetappen, vier hügelige Etappen und zwei Zeitfahren bei der Tour de France 2024. Es können also nicht nur die Kletterer in den Bergen ihr Können zeigen. Auch Sprinter, Allrounder und Zeitfahrer haben die Gelegenheit, auf Etappenjagd zu gehen. Zudem sind der zweite und dritte Montag während der Rundfahrt Ruhetage.

Charakteristik der Etappen 7 Bergetappen 8 Flachetappen 4 Hügelige Etappen 2 Zeitfahren

Wie viele Teams und Fahrer gibt es bei der Tour de France 2024?

176 Fahrer werden in Florenz an den Start gehen. 22 Teams mit jeweils acht Fahrern haben die Startberechtigung erhalten. Als einziges Team mit deutscher Lizenz ist Red Bull-Bora-hansgrohe dabei. Die endgültige Nominierung der Fahrer erfolgt wenige Tage vor dem Start der Tour.

Wer ist der Favorit bei der Tour de France 2024?

2023 hat Jumbo-Visma mit Jonas Vingegaard erneut gezeigt, wie der zweimalige Tour-Sieger Tadej Pogacar zu schlagen ist. Nach dem schweren Sturz Vingegaards bei der Baskenland-Rundfahrt Anfang April mit mehreren Knochenbrüchen ist allerdings fraglich, ob der Däne rechtzeitig in Form kommen kann. Pogacar, der zuvor auch beim Giro d' Italia am Start ist, dürfte der Topfavorit sein.

Marc Soler und Tadej Pogacar während der 17. Etappe der Tour de France 2023

Was ist das Gelbe Trikot, Grüne Trikot und Gepunktete Trikot?

Bei der Tour tragen die Profis, die in einer der Wertungen vorne liegen, ein besonderes Trikot. Das bekannteste ist das Gelbe Trikot (französisch "Maillot Jaune"), welches der Führende in der Gesamtwertung trägt. Der Beste in der Sprintwertung fährt im Grünen Trikot. Das Gepunktete Trikot bekommt der Führende in der Bergwertung. Der bestplatzierte Jungprofi (unter 25) darf täglich das weiße Trikot überstreifen.

Gibt es auch 2024 wieder Bonussekunden?

Ja, es gibt während der Etappen punktuell schon Bonus-Sekunden. 8, 5 und 2 Sekunden für die drei Erstplatzierten, die an strategischen Stellen der Strecke vergeben werden (vorbehaltlich der Genehmigung durch den internationalen Radsportverband UCI), aber ohne Auswirkung auf die Punktewertung. Bei den Etappen mit Massenstart erhalten im Ziel die drei Erstplatzierten jeweils 10, 6 und 4 Sekunden Zeitbonus.

Wie hoch sind die Preisgelder?

Es gibt Preisgelder in Höhe von insgesamt 2,3 Millionen für die Teams und Fahrer zu gewinnen, darunter 500.000 € für den Gesamtsieger der Einzelwertung.

Wer überträgt die Tour de France 2024 live?

Die Sportschau wird von allen Etappen live im TV, Livestream und Live-Ticker berichten, unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Mediathek. Die Entscheidung der Etappen zeigt die Sportschau auch jeweils live im Ersten.

Wie lang sind die Etappen und wie sieht der Zeitplan aus?

Gleich die erste Etappe ist mit 206 Kilometern von Florenz nach Rimini die drittlängste Etappe der Tour de France 2024. Die längste führt zwei Tage später über 229 km von Piacenza nach Turin. Die kürzeste Etappe mit Massenstart ist das vorletzte Teilstück von Nizza hinauf auf den Col de la Couillole mit 133 Kilometern. Außerdem müssen die Radprofis zwei Einzelzeitfahren mit insgesamt 59 Kilometer im Kampf gegen die Uhr bestreiten (7. und 21. Etappe).

Die 21 Etappen der Tour 2024 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 29.06.2024 206 km Florenz - Rimini 2. Etappe - 30.06.2024 200 km Cesenatico - Bologna 3. Etappe - 01.07.2024 229 km Piacenza - Turin 4. Etappe - 02.07.2024 138 km Pinerolo - Valloire 5. Etappe - 03.07.2024 177 km Sait-Jean-de-Maurienne - Saint Vulbas 6. Etappe - 04.07.2024 163 km Mâcon - Dijon 7. Etappe - 05.07.2024 25 km Nuits-Saint-Georges - Gevrey-C. (Einzelzeitfahren) 8. Etappe - 06.07.2024 176 km Semur-en-Auxois - C.-Les-Deus-Èglises 9. Etappe - 07.07.2024 199 km Troyes - Troyes Ruhetag - 08.07.2024 10. Etappe - 09.07.2024 187 km Orleans - Saint-Amand-Montrond 11. Etappe - 10.07.2024 211 km Èvaux-les-Bains - Le Lioran 12. Etappe - 11.07.2024 204 km Aurillac - Villeneuve-sur-Lot 13. Etappe - 12.07.2024 171 km Agen - Pau 14. Etappe - 13.07.2024 152 km Pau - Saint-Lary-Soulan (Bergankunft) 15. Etappe - 14.07.2024 198 km Loudenvielle - Plateau de Beille (Bergankunft) Ruhetag - 15.07.2024 16. Etappe - 16.07.2024 187 km Gruissan - Nimes 17. Etappe - 17.07.2024 178 km St.Paul-Trois Chateaux - Superdevoluy 18. Etappe - 18.07.2024 179 km Gap - Barcelonette 19. Etappe - 19.07.2024 145 km Embrun - Isloa 2000 (Bergankunft) 20. Etappe - 20.07.2024 133 km Nizza - Col de la Couillole (Bergankunft) 21. Etappe - 21.07.2024 34 km Monaco - Nizza (Einzelzeitfahren)