Frankreich-Rundfahrt Ackermann fährt erstmals die Tour, Froome nicht nominiert Stand: 21.06.2024 12:05 Uhr

Pascal Ackermann ist vom Team Israel-Premier Tech für die Tour de France nominiert worden und feiert seine Premiere beim Radsport-Höhepunkt. Für den vierfachen Toursieger Christopher Froome gibt es indes keine Rückkehr zur Frankreich-Rundfahrt. Nils Politt wird wie erwartet bei UAE Emirates als Edelhelfer von Tourfavorit Tadej Pogacar an den Start gehen.

Pascal Ackermann feiert im reifen Radsport-Alter seine Premiere bei der Tour de France, Wie das Team Israel-Premier Tech am Freitag (21.06.2024) bei der Bekanntgabe seines Aufgebots für die am 29. Juni in Florenz beginnende Tour mitteilte, geht die Equipe mit Sprinter Ackermann vornehmlich auf die Jagd nach einem Etappensieg.

Ackermann: "Tourstart ein Kindheitstraum"

" Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Mit dem Tourstart wird ein Kindheitstraum wahr ", sagte der 30-Jährige, der in seinen Jahren bei Bora-hansgrohe und dem UAE Team Emirates nicht für die Tour nominiert worden war. Nach drei Etappensiegen beim Giro und zwei Erfolgen bei der Vuelta will Ackermann bei der Großen Schleife seine Siegsammlung der wichtigen Landesrundfahrten komplettieren.

Nicht ins Aufgebot schaffte es allerdings Ackermanns langjähriger Bora-Anfahrer Michael Schwarzmann, der ebenso wenig nominiert wurde wie Froome. Der 39 Jahre alte Brite, der die Tour viermal gewonnen hat, fehlt wie im Vorjahr. Froome, zur Saison 2021 für ein sündhaft hohes Jahresgehalt verpflichtet, hat nach einem schweren Sturz 2019 nie mehr seine alte Glanzform gefunden.

Politt als Pogacar-Helfer am Start

Tadej Pogacar peilt seinen dritten Gesamtsieg bei der Tour de France an - und bekommt dafür ein schlagkräftiges Team an die Seite gestellt. Das Team UAE Emirates bestätigte am Donnerstag seinen achtköpfigen Kader für die 111. Frankreich-Rundfahrt (ab 29. Juni) und ist vor allem für die Berge bestens gerüstet. Der Kölner Nils Politt soll im flachen und hügeligen Terrain einen wichtigen Beitrag zu Pogacars angepeiltem Giro-Tour-Double leisten.