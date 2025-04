Vor UEFA-Kongress in Belgrad Russland will zurück in den Fußball - noch gibt es Widerspruch Stand: 02.04.2025 18:06 Uhr

Russlands Fußballverband drängt auf die Rückkehr seiner Teams in den internationalen Fußballspielbetrieb. Noch gibt es in der UEFA Widerspruch - einheitlich ist das Bild jedoch nicht.

Im Umfeld eines Luxushotels in der serbischen Hauptstadt Belgrad traf sich am Mittwoch (02.04.2025) das UEFA-Exekutivkomitee, das wichtigste Gremium des europäischen Fußballverbands. Russland und seine Rückkehr standen nicht auf der Tagesordnung. "Der Status quo hat sich nicht verändert. Es ist also kein Thema" , sagte der deutsche Vertreter Hans-Joachim Watzke nach der Sitzung. Über Russland, das unvermindert seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, sei bei dem Meeting nicht gesprochen worden.

"Sobald der Krieg vorbei ist, werden wir sofort spielen"

"Jeder spricht hier darüber" , sagte dagegen Wjatscheslaw Koloskow. Er ist Ehrenpräsident des russischen Fußballverbands, saß selbst jahrelang im UEFA-Exekutivkomitee und reiste mit der russischen Delegation nach Belgrad, wo am Donnerstag mit dem UEFA-Kongress die Vollversammlung der 55 UEFA-Mitglieder stattfindet. "Die Rückkehr Russlands steht zwar nicht auf der Tagesordnung" , sagte Koloskow im Gespräch mit der Sportschau. "Aber im Hintergrund ist es ein großes Thema."

Wjatscheslaw Koloskow, Ehrenpräsident des russischen Fußballverbands

In einem stimmte er Watzke zu. "Ich denke, es ist im Moment absolut unmöglich. Aber wenn es Gespräche gibt, gibt es auch Fortschritte" , sagte Koloskow. "Sobald der Krieg vorbei ist, werden wir sofort spielen." Und für ein Ende des Krieges gebe es nun eine Chance. "Es gibt einen Vermittler in Form der Vereinigten Staaten. Im Herbst wird alles vorbei sein."

Verbandschef Djukow: "Moment der Rückkehr rückt näher"

Zuvor hatte mit Alexander Djukow auch der aktuelle Präsident des russischen Verbands klare Erwartungen geäußert. "Der Moment der Rückkehr rückt näher" , behauptete Djukow der russischen Nachrichtenagentur "TASS" zufolge. "Es wird nicht morgen passieren. Aber wir gehen davon aus, dass noch in diesem Jahr eine Entscheidung getroffen werden kann" , sagte Djukow und spekulierte: "Die Wahrscheinlichkeit liegt bei über 50 Prozent."

Beim russischen Sender "Match TV" brachte er Spiele auf neutralem Platz in Serbien als Übergangslösung ins Spiel.

Alexander Djukow, Präsident des russischen Fußballverbands

Verwunderung bei einigen Funktionären

Bei einigen UEFA-Funktionären, die sich nicht alle öffentlich äußern wollten, herrschte eher Verwunderung über den Druck aus Russland. Viele verwiesen darauf, dass zahlreiche Länder weiter nicht gewillt sind, gegen Russland zu spielen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagte: "Fakt ist, dass sich an der Ausgangslage, die zur Suspendierung russischer Mannschaften geführt hat, leider nichts geändert hat."

Doch einheitlich ist das Bild nicht. Zuletzt sendeten UEFA und FIFA Signale der Öffnung aus. Zoran Laković, in der UEFA als Direktor für die Nationalverbände zuständig, besuchte den russischen Verband bei dessen Kongress in Moskau. "Ich hoffe, dass in diesem Jahr der russische Sport, einschließlich der Fußballnationalmannschaft, endlich dahin zurückkehrt, wo er vor dieser Situation war" , sagte Laković einem Bericht des russischen Verbands zufolge.

Zoran Laković, UEFA-Direktor Nationalverbände beim RFU-Kongress in Moskau

Jesper Möller, Präsident von Dänemarks Fußballverband und Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee, sprach von einem Wunsch "in Teilen von UEFA und FIFA" , russische Mannschaften wieder zuzulassen. Möller schränkte allerdings ein: "Wenn nichts in Bezug auf ein Friedensabkommen oder irgendetwas anderes passiert, wird sich an der aktuellen Situation nichts ändern."

Dänermarks Verbandschef Jesper Möller ist auch Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee.

Krieg war nie offizieller Grund für Suspendierung

Die UEFA und der Weltverband FIFA haben sich bei ihrer Suspendierung der russischen Teams nicht direkt auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bezogen, sondern auf "Sicherheitsgründe" , die Wahrung der "Integrität des Wettbewerbs" und den "reibungslosen Ablauf der Spiele" .

FIFA und UEFA hatten nach Beginn des russischen Angriffs noch versucht, Russland ohne Flagge und Hymne unter dem Namen "Fußballverband aus Russland" statt als "Russland" mitspielen zu lassen. Die Verbände aus Polen, Schweden und Tschechien kündigten damals an, in den Playoffs der Qualifikation zur WM 2022 nicht gegen Russland anzutreten.

"Das polnische Nationalteam wird nicht gegen Russland spielen, egal wie das Team genannt wird" , teilte der polnische Verbandspräsident Cezary Kulesza damals mit. Eine zweistellige Zahl europäischer Verbände folgte dem Beispiel, der DFB befand sich nicht darunter. Damit war "der reibungslose Ablauf der Spiele" gefährdet.

Der FIFA und der UEFA blieben keine Wahl mehr: Sie suspendierten die russischen Teams von einer Teilnahme an ihren Wettbewerben, Russlands Verband legte vergeblich Einspruch beim internationalen Sportgerichtshof CAS ein.

Wann Russland wo zurückkehren könnte

Für Russlands Weg zurück in den Spielbetrieb erscheinen verschiedene Zeitpunkte möglich oder unmöglich:

Wimpel, Trikots, Flagge - Russlands U15 beim "Entwicklungsturnier" der UEFA