FIFA-Turnier Auch Frauen-WM ab 2031 mit 48 Teams? Stand: 07.03.2025 08:35 Uhr

Die FIFA vergibt die WM der Frauen 2031 und 2035 im Doppelpack. Eine wichtige Frage dabei: Wird die Zahl der Teams erneut erhöht?

Die FIFA veröffentlichte am Donnerstag die Turnieranforderungen für die Ausrichterländer der Weltmeisterschaften 2031 und 2035. Darin enthalten sind beispielsweise die Anzahl an Trainingscamps oder Stadien. Dazu bemerkt der Weltverband: "Die in diesem Dokument enthaltenen Anforderungen basieren auf dem aktuellen Wettbewerbsformat mit 32 Teams. Um Missverständnissen vorzubeugen: Dies kann sich ändern."

Änderung wäre logistische Herausforderung

Erst zur WM 2023 in Australien und Neuseeland wurde die Zahl der Teams bei der Endrunde von 24 auf 32 Teams erhöht. Das Format weckte die Sorge, dass zu große Unterschiede zwischen den Teams sichtbar werden könnten. Doch diese Bedenken bestätigten sich nicht, das Turnier wurde in sportlicher Hinsicht weitgehend positiv bewertet.

Schon 2024 gab es immer wieder Berichte über eine mögliche Erweiterung des Frauen-Turniers auf 48 Teams, das damit dem der Männer angeglichen würde. Ab der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird die WM der Männer mit 48 Teams und 104 Spielen durchgeführt. Zum Vergleich: Das ist das doppelte Ausmaß der EM 2024 der Männer in Deutschland oder EM der Frauen 2025 in der Schweiz.

Spaniens Spielerinnen feiern nach dem Sieg gegen England im WM-FInale 2023.

Eine solche Änderung wäre logistisch eine große Herausforderung, im Format mit 32 Teams werden nur 64 Spiele veranstaltet. "Sollte es zu einer solchen Änderung kommen, werden alle Anforderungen entsprechend angepasst, sodass alle Bieter genügend Zeit haben, dies bei der Vorbereitung ihrer Angebote zu berücksichtigen", schreibt die FIFA in dem Dokument.

WM der Frauen Jahr Teams Land 1991 12 China 1995 12 Schweden 1999 16 USA 2003 16 USA 2007 16 China 2011 16 Deutschland 2015 24 Kanada 2019 24 Frankreich 2023 32 Australien und Neuseeland 2027 32 Brasilien

Entscheidung fällt im Frühjahr 2026

Am Mittwoch hatte der FIFA-Rat beschlossen, die Turniere 2031 und 2035 wie zuletzt bei den Männern in einem gemeinsamen Verfahren zu vergeben. Bis 31. März das Interesse offiziell bei der FIFA hinterlegt werden. Die Entscheidung soll im Frühjahr 2026 fallen.

Für 2031 sollen sich nur Länder aus Nord- und Mittelamerika sowie Afrika bewerben können. Bisher meldeten folgende Länder Ansprüche an:

Marokko - das Land richtet gemeinsam mit Spanien und Portugal auch den größten Teil der WM 2030 aus.

- das Land richtet gemeinsam mit Spanien und Portugal auch den größten Teil der WM 2030 aus. Südafrika - im Rennen um die WM 2027 stieg Südafrika vorzeitig aus und kündigte einen neuen Versuch für 2031 an.

- im Rennen um die WM 2027 stieg Südafrika vorzeitig aus und kündigte einen neuen Versuch für 2031 an. USA und Mexiko - angesichts der Favoritenrolle Brasiliens zogen die USA und Mexiko ihre Bewerbung für 2027 zurück und kündigten einen neuen Versuch für 2031 an.

2035 sollen sich nur Länder aus Europa und Afrika bewerben dürfen. Mögliche Gastgeber:

England, Nordirland, Schottland und Wales - eine gemeinsame Bewerbung wurde bereits offiziell angekündigt.

- eine gemeinsame Bewerbung wurde bereits offiziell angekündigt. Marokko oder Südafrika: Sollten die beiden Länder für 2035 bessere Chancen als für 2031 sehen, könnten sie sich auch hierfür bewerben. Bei ihrer Bewerbung müssen sich die Länder jedoch für eines der beiden Turniere entscheiden.

Die Einschränkung auf bestimmte Kontinente soll mit Blick auf die Gastgeberländer zuvor eine Art Gerechtigkeit herstellen. Der DFB bewarb sich vergeblich gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien um die WM 2027, das Turnier wurde nach Brasilien vergeben. Der DFB bemüht sich nun um die EM 2029, hat aber auch dort starke Konkurrenz: Dänemark und Schweden in einer gemeinsamen Bewerbung sowie Portugal, Polen und Italien wollen das Turnier ebenfalls.

FIFA-Präsident Gianni Infantino verkündet den Sieger bei der Bewerbung um die WM 2027: Brasilien

Doppelvergabe wieder gelebte Praxis in der FIFA

Am Prinzip der Doppelvergabe gab es bei der Vergabe der WM 2030 und der WM 2034 der Männer im Dezember 2024 viel Kritik: Beispielsweise von Menschenrechtsorganisationen, Sportrechtsexperten und auch ganz offiziell im FIFA-Kongress vom norwegischen Verband. Doppelvergaben waren seit dem Skandal um die Zuteilung der beiden Männerturniere 2018 und 2022 nach Russland und Katar als Teil von mehreren Reformen eigentlich in den FIFA-Statuten abgeschafft worden - um Absprachen, Deals und Korruption zu verhindern.

Nun ist die Doppelvergabe wieder gelebte Praxis in der FIFA. Eine entsprechende Statutenänderung war vom FIFA-Rat 2024 einstimmig auf den Weg gebracht worden, also auch mit Zustimmung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der Mitglied im FIFA-Rat ist. Am 3. April steht Neuendorf beim UEFA-Kongress in Belgrad zur Wiederwahl für vier weitere Jahre im FIFA-Rat. Der Posten wird derzeit mit 250.000 US-Dollar pro Jahr bezahlt.