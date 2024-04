La Liga in Spanien Reals Güler triftt in Abwesenheit von Kroos und Rüdiger Stand: 26.04.2024 23:13 Uhr

Real Madrid geht den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft - und schont bei San Sebastian vor dem Duell mit dem FC Bayern Stammkräfte.

Real Madrid hat seine Generalprobe vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Bayern erfolgreich bestritten. Der spanische Fußball-Rekordmeister gewann auch mit einer besseren B-Elf am Freitagabend in der Primera División bei Real Sociedad San Sebastián mit 1:0 (1:0). Das entscheidende Tor schoss das türkische Top-Talent Arda Güler in der 29. Minute.

Rüdiger und Kroos geschont

Madrids Trainer Carlo Ancelotti schonte kurz vor dem Königsklassen-Duell am Dienstag mit den Bayern zahlreiche Stammkräfte, darunter die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Toni Kroos. Verteidiger Rüdiger wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Mittelfeldspieler Kroos kam genau wie der angeschlagene Offensivstar Jude Bellingham überhaupt nicht ins Spiel.

Der Meistertitel ist Real praktisch nicht mehr zu nehmen. Die Königlichen bauten ihren Vorsprung auf den FC Barcelona vorerst auf 14 Punkte aus. Am vergangenen Sonntag hatte Real den Erzrivalen im Clásico mit 3:2 besiegt.