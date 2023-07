Tour de France Jasper Philipsen sprintet in Bordeaux zum Tagessieg Stand: 07.07.2023 18:04 Uhr

Auf der 7. Etappe der Tour de France am Freitag (07.07.2023) über 170 km von Mont-de-Marsan nach Bordeaux hat sich Jasper Philipsen im Sprint den prestigeträchtigen Tagessieg bei der Tour de France gesichert. Zuvor hatte der Franzose Simon Guglielmi über 130 km an der Spitze das Renngeschehen geprägt.

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich nichts, Jonas Vingegaard wird auch auf der morgigen 8. Etappe das Gelbe Trikot tragen, Zweiter bleibt mit 25 Sekunden Rückstand Tadej Pogacar. Auf Rang drei bleibt Jai Hindley mit 1:36 min. Rückstand.

Drei Kilometer vor dem Ziel holte das Peloton eine kleine Ausreißergruppe ein, danach ging der Sprint in die heiße Phase. Dort setzte sich Jasper Philipsen auf der langen, aber recht schmalen Zielgeraden gegen Mark Cavendish und Biniam Girmay durch. Phil Bauhaus hatte in der heißen Phase der Entscheidung keine perfekte Ausgangsposition und kam auf Platz sieben ins Ziel.

Philipsen baute mit seinem dritten Etappenerfolg in diesem Jahr seinen Vorsprung in der Sprintwertung aus und verhinderte, dass Cavendish seinen 35. Etappensieg holte und damit zum alleinigen Rekordhalter in der Tourgeschichte wurde. "Es ist eine absolute Traumwoche" , sagte der Belgier, "ich könnte nicht stolzer sein."

Simon Guglielmi mit langer Solofahrt

Sofort nach dem scharfen Start hatte sich Guglielmi mit einem Vorstoß abgesetzt, kurzzeitig begleitet von einigen Kontrahenten. Doch die ließen angesichts der geringen Zahl an Fahrern, die sich dieser Gruppe an schlossen, schnell wieder ins Hauptfeld zurückfallen - der Arkea-Fahrer war auf sich alleingestellt und nahm die Herausforderung an.

Knapp 80 km vor dem Ziel stießen die Landsleute Nans Peters und Pierre Latour zu Guglielmi. Nach insgesamt etwa 130 km schwanden dann Guglielmis Kräfte und ließ die beiden Mitstreiter Peters und Latour ziehen. Am Ende des Tages wurde er als kämpferischster Fahrer ausgezeichnet.

Das Hauptfeld kontrolliert das Geschehen

Im Hauptfeld achteten die Teams der Topsprinter darauf, den Abstand zu den beiden Ausreißern nicht zu groß werden zu lassen. Der maximale Vorsprung stieg auf nie mehr als zwei Minuten an. Spätestens, als der Zusammenschluss etwa fünf Kilometer vor dem Ziel in Bordeaux erfolgte, war klar, dass der erwartete Sprint Royal die Tagesentscheidung bringen würde.

Bereits im Vorfeld hatte die Fahrergewerkschaft den Antrag gestellt, dass die Sturzzone wegen der engen Verkehrsführung in Bordeaux von 3 auf 3,6 km ausgeweitet werden soll, damit eventuell zu Sturz kommende Fahrer in der Gesamtwertung keine unnötigen Zeit-Nachteile Dem kamen der Weltradsportverband UCI und die Tour-Veranstalter nach.

8. Etappe - 200 km von Libourne nach Limoges

Am Samstag könnte auf der achten Etappe über 200,7 Kilometer von Libourne nach Limoges die Stunde der Ausreißer schlagen. Ansonsten ist wieder mit einer Sprintentscheidung zu rechnen. Zwei Anstiege der vierten Kategorie und bis zu fünf Prozent Steigung auf den letzten 700 Metern machen das Etappenfinale aber schwer.