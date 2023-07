Tour de France Woods fängt Ausreißer Jorgenson Meter vor dem Ziel am Puy de Dôme ab Stand: 09.07.2023 19:02 Uhr

9. Etappe der Tour de France über 182 km von Saint-Léonard-de-Noblat nach Puy de Dôme, und am Ende ein Ausreißerkrimi: Michael Woods fing am Sonntag (09.07.23) auf den letzten Metern Matteo Jorgenson ab. Es war auf den letzten zwei Kilometern noch einmal richtig spannend.

Der US-Amerikaner setzte sich knapp 50 km vor dem Ziel aus einer Ausreißergruppe heraus ab und nahm den schweren Anstieg zum Puy de Dôme allein mit einem Vorsprung von etwa einer Minute auf eine dreiköpfige Verfolgergruppe in Angriff. In dieser Gruppe: der Führende in der Bergwertung, Jorgensons Landsmann Neilson Powless, der angriffslustige Matej Mohorič sowie Michael Woods aus Kanada.

Jorgensons unbelohnte Solofahrt auf den Puy de Dôme

Zum Zeitpunkt des Angriffs des Movistar-Fahrers befand sich eine weitere siebenköpfige Verfolgergruppe etwa 1:45 min. hinter dem Solisten an der Spitze, das Hauptfeld mit den Klassementfahrern lag 16 Minuten zurück und hatte keine Chancen mehr auf den Tagessieg.

13,3 km Anstieg, durchschnittlich mit einer Steigung von 7,7 %. Jorgenson, der gute Bergfahrer, war im Anstieg offenbar einzuholen und fügte seinem Vorsprung vor den Verfolgern Sekunde um Sekunde hinzu. Auf den letzten fünf Kilometern schob sich der Slowene Mohorič (TotalEnergies) und dann auch noch Woods (Israel-Premier Tech) noch einmal bis auf 30 Sekunden an Jorgensen heran, der unbeirrt seine Kurbeln bewegte. Doch seine Kräfte schwanden zusehends.

Zuerst überholte Woods Mohoric, dann ging der Kanadier mit großem Geschwindigkeitsüberschuss an Jorgenson vorbei. Sieg für Michael Woods. Das Hauptfeld lag zu diesem Zeitpunkt etwa 13 Minuten zurück. Jorgenson wurde auch noch von Pierre-Roger Latour und Matej Mohorič überholt und kam als Vierter oben auf dem Berg an. Powless, der Träger des Bergtrikots, wurde Sechster.

Pogacar verkürzt auf Vingegaard - aber nur minimal

Im Hauptfeld belauerten sich der Träger des Gelben Trikots, Jonas Vingegaard und sein großer Herausforderer Tadej Pogačar. Anderthalb Kilometer vor dem Ziel trat der Slowene an, Vingegaard konnte den Angriff nur kurz folgen. 25 Sekunden lag zu diesem Zeitpunkt Abstand zwischen den beiden Sieganwärtern im Gesamtklassement, Pogačar knabberte davon am Ende im Ziel acht Sekunden ab. "Das war ein guter Tag. Ich bin sehr glücklich, dass ich etwas Zeit herausholen und Jonas unter Druck setzen konnte" , sagte der Slowene. "Wir sind beide auf einem sehr hohen Level. Er war heute unheimlich stark und hat sich die Sekunden verdient. Ich bin froh, dass ich das Gelbe Trikot noch habe und denke, dass die Etappen noch kommen, die mir liegen" , sagte Vingegaard.

Jai Hindley (Bora-hansgrohe) verlor auf der 9. Etappe zwar etwas an Zeit gegenüber den Topfavoriten, vergrößerte jedoch seinen Vorsprung auf die Verfolger und liegt in der Gesamtwertung gesichert auf Rang drei.

Am Montag (10.07.23) ruhen sich die Fahrer aus, am Dienstag folgt die 10. Etappe vom Themenpark Vulcania unterhalb des Puy dem Dôme über 167 km nach Issoire. Bei fünf mittelschweren Bergwertungen gibt es ein ständiges Auf und Ab im Zentralmassiv, was einer Ausreißergruppe entgegenkommen könnte.