Tour de France Jai Hindley holt sich in den Pyrenäen das Gelbe Trikot Stand: 05.07.2023 17:30 Uhr

Erste schwere Bergetappe der Tour de France, und das deutsche Team Bora-hansgrohe glänzte: Jai Hindley siegte am Mittwoch (05.07.23) auf der 5. Etappe über 163 km von Pau nach Laruns mit zwei schweren Anstiegen und ist neuer Gesamtführender. Aber auch Vorjahressieger Jonas Vingegaard zeigte eine bärenstarke Verfassung.

Der Australier Hindley attackierte am letzten Anstieg und schüttelte dort seinen Kontrahenten Felix Gall locker ab. Kurz dahinter kamen Giulio Ciccone und Emanuel Buchmann über den Col de la Marie Blanque. Und: Vorjahressieger Jonas Vingegaard gab eine Demonstration seiner Verfassung: Locker distanzierte der Däne von Jumbo-Visma in der Steigung den Mitfavoriten Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) und wurde 18 km später im Ziel Fünfter, hinter Giulio Ciccone und Felix Gall, Hindleys Edelhelfer Emanuel Buchmann wurde starker Tages-Vierter und übernahm auch in der Gesamtwertung Platz vier.

"Das Ergebnis ist perfekt" , sagte Buchmann am sportschau-Mikrofon, und wunderte sich über Vingegaard: "Der kam in der Abfahrt aus dem nichts. Aber völlig am Limit bin ich nicht, morgen sollte noch was gehen." Die sechste Etappe führt über fünf Pässe, darunter zwei der ersten und einen der Hors Categorie.

Col de Soudet: Felix Gall schnappt sich 20 Punkte

Am ersten Anstieg der schwersten Hors Catégorie macht der Österreicher Gall einen starken Eindruck. Etwa zwei Kilometer vor der Passhöhe setzte sich der Fahrer vom Team AG2R Citroën ab. Kurz hielten Hindley (Australien), Ciccone (Italien, Lidl-Trek) und der Lette Krists Neilands (Israel - Premier Tech) noch mit. Dann aber beschleunigte Gall erneut und rollte als erster über die Passhöhe. Buchmann, gänzlich in Diensten seines Kapitäns Hindley, hatte die Tempoverschärfung des Österreichers nicht ganz mitgehen, überzeugte aber mit seiner Helferarbeit.

Col de la Marie Blanque: Gall und Hindley diktieren das Tempo

Auch am zweiten steilen Berg der fünften Etappe zeigte Gall seine Klasse: Gemeinsam mit Hindley bewältigte der Österreicher die zeitweise 13 % Steigung bravourös. Buchmann blieb etwas zurück, waer aber erneut bärenstark unterwegs. Oben an der Bergwertung war der aktuelle deutsche Meister Vierter.

Auf der gut zehn Kilometer langen Abfahrt ins Ziel leistete sich Hindley keinen Fehler und sicherte sich den überzeugenden Tagessieg. Im Kampf um Platz zwei leistete Vingegaard noch Tempoarbeit, fuhr im Gesamtklassement auf Rang zwei. Der bisherige Führende Adam Yates fiel zurück auf Rang fünf.