Donnerstag, 07. Juli 6. Etappe: Binche - Longwy (220 km) Stand: 24.06.2022 10:42 Uhr

Die 6. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Die Beine der Fahrer werden womöglich noch etwas zittrig vom Kopfsteinpflaster sein, sollten aber schnell wieder in Schwung gebracht werden: Ab Binche geht es rund 60 Kilometer durch Belgien in Richtung Süd-Ost, wo bei Riezes die Grenze nach Frankreich überfahren wird. Es wird ein langer Tag für die Akteure, nach dem Start um kurz nach zehn werden etwa sechs Stunden Fahrzeit erwartet. Das Gelände ist nicht sonderlich schwer, lediglich etwas hügelig. Dennoch wird es wohl kaum zum Massensprint am Ende des Tages kommen, denn im Finale wartet etwa fünf Kilometer vor dem Ziel ein 800 Meter langer Anstieg auf die Fahrer, bei dem die Sprinter normalerweise abgehängt werden. 2017 gewann hier Peter Sagan.