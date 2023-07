19. Etappe der Tour de France Mohoric gewinnt Fotofinish gegen Asgreen Stand: 21.07.2023 17:14 Uhr

Matej Mohoric hat die 19. Etappe der Tour de France gewonnen - er lag nur wenige Zentimeter vor Kasper Asgreen.

Der slowenische Radprofi vom Team Bahrain Victorious zog auf den letzten Metern der Etappe noch an Kasper Asgreen von Soudal-Quick Step vorbei. Erst das Zielfoto gab nach 172,8 km in Poligny Aufschluss darüber, wer bei der Zieleinfahrt vorne lag.

Ben O'Connor vom AG2R Citroën Team wurde nach einer bergeblichen Attacke Dritter.

20. Etappe: Belfort - Le Markstein Fellering

Vor dem Finale in Richtung Paris steht am Samstag noch einmal eine letzte schwere Etappe durch die Vogesen an: Auf dem relativ kurzen Abschnitt mit nur gut 133 Kilometern von Belfort nach Le Markstein Fellering stehen gleich sechs schwere Berge und insgesamt 3.600 Höhenmeter im Profil.