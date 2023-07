14. Etappe Tour de France Rodriguez holt Tagessieg, Vingegaard verteidigt Gelb gegen Pogacar Stand: 15.07.2023 17:58 Uhr

Carlos Rodriguez hat die 14. Etappe der Tour de France gewonnen. Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard lieferten sich auf der ersten Alpen-Etappe ein direktes Duell, der Däne verteidigte das Gelbe Trikot.

Rodriguez setzte sich am Samstag (15.07.2023) über 152 Kilometer von Annemasse nach Morzine in einer rasanten Schlussabfahrt durch. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) fuhr als Zweiter über die Ziellinie, knapp vor Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), der das Gelbe Trikot als Gesamtführender verteidigte.

Der spanische Tagessieger vom Team Ineos Grenadiers überholte in der Gesamtwertung Jai Hindley (Bora-hansgrohe) und liegt nun auf Platz drei.

Motorräder bei Pogacar-Attacke auf Vingegaard im Weg

Die beiden großen Rivalen hatten sich auf der ersten Alpen-Etappe über insgesamt 4100 Höhenmeter ein packendes direktes Duell geliefert. Den letzten Anstieg auf den Col de Joux Plane, einem Berg der höchsten Kategorie, unternahmen die beiden Tour-Favoriten als Führende in einer Alleinfahrt. Pogacar startete die erste Attacke, musste den aussichtsreich wirkenden Angriff aber nach wenigen Metern abbrechen - zwischen dem zu langsamen Motorrad und den dicht gedrängten Fans am Straßenrand war kein Platz.

Im Anschluss ließ er sich von Vingegaard überraschen, der Däne schob sich oben am Pass kurz vor der Markierung der letzten Bergwertung vorbei und sicherte sich eine wertvolle Zeitgutschrift. Am Ende konnte er damit seinen Vorsprung auf Pogacar in der Gesamtwertung um eine Sekunde auf zehn Sekunden vergrößern.

Auch Etappensieger Rodriguez wurde am letzten Anstieg von einem TV-Motorrad behindert. Er schob es zunächst beiseite und musste dann einen ungeplanten Schlenker fahren.

Massensturz kurz nach dem Start in Annemasse

Überschattet wurde die Etappe von einem Massensturz und einer Unterbrechung. Gleich fünf Kilometer nach dem Start in Annemasse stürzte ein Teil des Feldes in einer Abfahrt. Die Tour-Organisation neutralisierte das Rennen umgehend und stoppte die Fahrer. Nach etwa 23 Minuten wurde das Rennen mit einer zwei Kilometer langen neutralen Phase fortgesetzt. Sieben Profis, darunter der Franzose Romain Bardet, mussten das Rennen aufgeben.

15. Etappe in den Alpen in Richtung Mont Blanc

Am Sonntag dürfte es zum nächsten Schlagabtausch zwischen den zwei großen Rivalen Vingegaard und Pogacar in den Alpen kommen. Auf den 179 Kilometern von Les Gets les Portes du Soleil nach Saint-Gervais Mont-Blanc warten wieder 4100 Höhenmeter auf das Peloton, mit einem Anstieg von sieben Kilometern auf den Col de la Forclaz gleich zu Beginn der Etappe und vier weiteren schweren Anstiegen.