Sonntag, 17. Juli 15. Etappe: Rodez - Carcassonne (202,5 km) Stand: 22.06.2022 18:41 Uhr

Die 15. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Die Favoriten auf den Gesamtsieg können vor den Pyrenäen noch einmal etwas die Beine hoch nehmen - der 15. Tagesabschnitt ist einer der wenigen in diesem Jahr, der prädestiniert für die Sprinter ist. Nach dem Start in Rodez haben die Fahrer ein hügeliges Gelände vor sich, das landschaftlich tolle Reize setzt. Es geht durch die Gorges du Tarn, am Rande einiger Nationalparks wird die Haut-Garonne durchstreift, ehe es in hohem Tempo bergab nach Carcassonne geht. Das Finale ist leicht abschüssig, die Sprinterteams werden ein atemberaubendes Tempo erreichen, wenn es gilt, ihre Top-Leute in Position zu bringen. Es wird am Ende derjenige der schnellen Männer vorn sein, der nach den Anstrengungen der letzten Gage noch genügend Körner für die beste Konzentration und den meisten Mut besitzt.

