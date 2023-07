Schlussetappe der Tour de France Jordi Meeus gewinnt in Paris, Vingegaard lässt sich feiern Stand: 23.07.2023 19:41 Uhr

Jordi Meeus hat die Schlussetappe der Tour de France in einem spannenden Zielsprint gewonnen. Jonas Vingegaard fuhr seinen Gesamtsieg nach Hause.

Jordi Meeus setzte sich zum Abschluss der Tour in einem hauchdünnen Zielsprint mit Foto-Finish gegen Sprint-Favorit Jasper Philipsen durch und sicherte sich und seinem Team Bora-Hansgrohe den Etappensieg. Teammanager Ralph Denk und das Team zeigten sich direkt nach Bekanntgabe des Siegs erwartbar euphorisch.

Jonas Vingegaard genoss derweil die letzten Kilometer auf dem Weg zu seinem zweiten Triumph in der Gesamtwertung der Tour de France. Der Titelverteidiger war mit siebeneinhalb Minute Vorsprung auf Tadej Pogacar in die Etappe gegangen. Traditionell wird der Gesamtführende nicht mehr attackiert beim Schlussakt in Paris.

Pogacar zeigt sich noch einmal

Dass der Klassement-Zweite Tadej Pogacar auf den Schlussrunden auf dem Champs Elysees dennoch einen Ausreißversuch startete, war denn auch keine Attacke auf Vingegaard, sondern eher das Ergreifen der Chance, sich noch einmal vorne zu zeigen.

Üblicherweise fangen die Teams der Topsprinter Ausreißer auf der Schlussetappe ein, um einen Massensprint zu erkämpfen. Dies war auch jetzt wieder der Fall.

Gesamtsieg steht eine Runde vor Schluss fest

Kurz vor Schluss war die Regenwahrscheinlichkeit so groß, dass sich die Rennleitung als Vorsichtsmaßnahme dazu entschloss, die Endzeiten schon eine Runde vor Schluss zu messen. Vingegaard stand dadurch schon vorzeitig als Gesamtsieger fest und ließ es anschließend ruhig angehen, der Etappensieg wurde aber noch ausgefahren.