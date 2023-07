Tour de France Philipsen jubelt, Bauhaus verpasst Tagessieg hauchdünn Stand: 03.07.2023 18:09 Uhr

Jasper Philipsen hat sich am Montag (03.07.23) im Sprint den Tagessieg auf der dritten Etappe der Tour de France knapp vor Phil Bauhaus (Bocholt) gesichert. Der deutsche Nachwuchssprinter verpasste seinen ersten großen Erfolg nur um wenige Zentimeter. Laurent Pichon hatte zuvor während seiner 150 km langen Fahrt an der Spitze geglänzt. Insgesamt war das Peloton über 193,5 Rennkilometer von Amorebieta-Etxano im spanischen Baskenland nach Bayonne in Frankreich unterwegs.

In Gelben Trikot des Spitzenreiters bleibt Cofidis-Fahrer Adam Yates mit knappem Vorsprung vor seinem Teamkollegen und Topfavoriten Tadej Pogačar und seinem Zwillingsbruder Simon Yates (Team Jayco–AlUla).

Beim scharfen Start: Pichon und Powless attackieren

Bereits beim scharfen Rennstart hatten sich Laurent Pichon (Team Arkea-Samsic) und Neilson Powless im gepunkteten Trikot des besten Bergfahrers auf die Reise gemacht und sich vom Hauptfeld abgesetzt. Powless (EF Education-EasyPost) sammelte weiter fleißig Bergpunkte ein, wechselte sich in der Führungsarbeit mit dem 37 Jahre alten Franzosen ab.

Mehr als 70 Kilometer solo

Etwa 111 km vor dem Ziel in Bayonne klatschten sich Powless und Pichon ab, dann ließ sich der US-Amerikaner zurückfallen und entließ Pichon in dessen Solofahrt. Das Feld ließ den Arkea-Fahrer gewähren, achtete jedoch darauf, den Abstand auf nicht mehr als gut zwei Minuten anwachsen zu lassen.

Nach ungefähr 70 km Fahrt vorbei an unzähligen begeisterten Radsportfans im Baskenland hinüber nach Frankreich schloss das Peloton zum inzwischn entkräfteten Laurent Pichon auf - die Tagesentscheidung sollte im Sprint fallen, wo sich Philipsen (Alpecin - Deceuninck) vor Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) und Caleb Ewan aus Australien durchsetzte.

Der britische Sprintstar Mark Cavendish wurde Sechster und verpasste bei seiner Abschiedstour die erste Chance, sich zum alleinigen Rekord-Etappensieger aufzuschwingen. Er teilt sich die Bestmarke somit weiter mit Belgiens Legende Eddy Merckx.

Die schweren Krawalle, die die Grande Nation seit der vergangenen Woche erschüttern, lassen die Verantwortlichen durchaus besorgt auf die kommenden Tage blicken. Man verfolge die politisch angespannte Situation sehr genau, sagte Tour-Boss Christian Prudhomme. Nach dem Tod eines 17-Jährigen durch Polizeigewalt war es landesweit zu tagelangen Ausschreitung gekommen, die jedoch zu Beginn der Woche weniger wurden.

Wieder gefährlicher Eingriff ins Rennen

Währenddessen war die Etappe offenbar erneut Ziel von Saboteuren: Wie schon am Sonnatg auf der zweiten Etappen hatten zahlreiche Fahrer Defekte an ihren Reifen, wohl ausgelöst durch Reißzwecke, die auf die Fahrbahn gstreut waren. Glücklicherweise kam es zu keinen Stürzen, alle bertoffenen Fahrer konnten die Etappe nach Tausch der Laufräder fortsetzen.

Die vierte Etappe am Dienstag startet in Dax und führt über 181,8 km nach Nogaro, bevor am Mittwoch die erste Bergetappe der diesjährigen Tour auf die Fahrer wartet.