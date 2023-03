Dota Pro Circuit Team Liquid qualifiziert sich für Dota-Major in Berlin Stand: 30.03.2023 17:12 Uhr

Erste Klarheit um die Spitze des westeuropäischen Dota Pro Circuit: Team Liquid hat Aufsteiger Monaspa mit 2:0 besiegt und ist nun alleiniger Tabellenführer. Durch den Sieg qualifiziert sich das niederländische Team für das Dota-2-Major in Berlin.

"Wir hatten ein eher schlechtes erstes Match der Saison, aber seitdem haben wir echt gut gespielt", zog Ludwig "zai" Wahlberg im Interview nach dem Spiel Bilanz über die Saison. Seit der Niederlage gegen Gaimin Gladiators zu Saisonbeginn verlor Liquid kein einziges Match.

Der Sieg gegen Monaspa qualifizerte auch Tundra und Gaimin Gladiators für das Berlin-Major. Dem lag eine Vorlage des Weltmeisters zugrunde: Das Team um den Deutschen Leon "Nine" Kirilin besiegte Gaimin Gladiators mit 2:0 und zog so mit dem Lima-Major-Champion gleich. Tundra verlor seine vergangenen beiden Matches und konnte eine Pechsträne am Ende der Saison abwenden.

Das gelang Entity nicht. Das Team um den deutschen Spieler Daniel "Stormstormer" Schoetzau verlor mit 0:2 gegen Aufsteiger Ooredoo Thunders. Für Entity ist das die vierte Niederlage in Folge.