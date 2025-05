buten un binnen Europa adé – Werder stolpert im Ligaendspurt Stand: 10.05.2025 19:00 Uhr

Am vorletzten Spieltag war es ein Remis zu viel für die Bremer. Das 0:0 gegen Leipzig beendet die letzte Hoffnung, in der nächsten Saison international mitzukicken.

Von Petra Philippsen

Als der Schlusspfiff durchs pickepacke volle Weser-Stadion tönte, da sanken sie allesamt enttäuscht auf den Rasen. Die Spieler von RB Leipzig, die gerade die Champions-League-Teilnahme verspielt hatten, und die Spieler von Werder Bremen, für die erneut der Traum vom Europapokal geplatzt war. Auf den Rängen war kein Mucks mehr zu hören.

Da lagen und hockten sie nun also auf dem Rasen, in Gedanken darin versunken, wie dieses große Ziel auf den letzten Metern der Saison noch so schief gehen konnte. Für Werder war es das dritte Remis in Folge, doch für Werder-Kapitän Marco Friedl waren diese nicht der Knackpunkt.

Die Chance auf Europa haben wir nicht heute verspielt. Und auch nicht in den letzten zwei Spielen. Klar haben wir da Punkte liegen lassen, aber wir hatten eine Phase, in der wir über fünf Wochen keine Punkte geholt haben. Und das darf uns nicht passieren, egal, welche Ziele wir haben.

(Werder-Kapitän Marco Friedl in der ARD)

Erst vier Siege, dann nur drei Remis

Frust pur: Kapitän Marco Friedl scheiterte gegen Leipzig an der Latte.

Doch der Eindruck bleibt, dass Werder im Saisonendspurt gestolpert ist. Seit Mitte März war das Team von Trainer Ole Werner ungeschlagen, hatte vier Siege in Folge eingefahren. Auf einmal waren die Grün-Weißen wieder mit dabei im Rennen um den sechsten Platz, der die Teilnahme an der Conference League bedeutet.

Werder hatte als Außenseiter eigentlich nichts zu verlieren, konnte befreit aufspielen. Aber der große Wunsch, nach 15 Jahren endlich wieder auf der internationalen Fußball-Bühne mitzumischen, fühlte sich am Ende wohl immer mehr danach an, dass man doch etwas zu verlieren hatte. Der Druck wuchs, das Gewinnen klappte nicht mehr. Das dritte Remis in Folge nun gegen Leipzig war dann eines zu viel. Mit drei Punkten und diversen Toren Rückstand ist der sechste Platz für Werder praktisch nicht mehr erreichbar beim Saisonfinale.

Werner: "Ein sensationelles Spiel"

Dabei hatten es ihnen die Leipziger wohl selten so leicht gemacht, wie an diesem Nachmittag im Weser-Stadion gegen sie zu gewinnen. "Ich kann mich an wenige Spiele erinnern, in denen wir so viele Torchancen hatten", erklärte Werder-Kapitän Friedl frustriert: "Wir haben richtig gut gespielt. Deshalb tut es weh heute, wir wollten unbedingt gewinnen. Das ist bitter."

Auch Trainer Werner konnte es kaum fassen, dass nur ein Punkt herausgesprungen war: "Es tut weh, weil die Mannschaft heute mehr verdient gehabt hätte. Das war eine unserer besten Saisonleistungen, es war ein sensationelles Spiel, das Bock gemacht hat. Dass es 0:0 ausgeht, ist nicht wirklich zu erklären."

Werder kann 50-Punkte-Marke noch knacken

Werder-Trainer Ole Werner bedankte sich für die unermüdliche Unterstützung der Fans im Weser-Stadion.

Eine Erklärung war Leipzigs furioser Torwart Peter Gulacsi, eine andere die fehlende Cleverness der Bremer beim Torabschluss. Aber bei 20:16 Torschüssen hätte zumindest einer für Werder ins Netz gehen müssen. Dass es irgendwie nicht sein sollte, passte ins grün-weiße Gesamtbild. Über die Saison gesehen hatten die Bremer eben ein paar Chancen zu viel liegen gelassen, um ins internationale Geschäft zurückzukehren.

Im letzten Saisonspiel gegen Heidenheim können die Bremer mit einem Sieg aber noch 51 Punkte holen und damit erstmals seit sechs Jahren wieder die 50-Punkte-Marke knacken. Es würde eine gute Werder-Saison krönen, die sich durch den so knapp verpassten Europa-Bonus für die Fans an diesem Tag noch etwas schal anfühlte.

Bei allen Höhen und Tiefen, die eine Saison mit sich bringt, haben wir nicht wenig aus unseren Möglichkeiten rausgeholt. Wir waren bis zum Schluss in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen. Das sollte uns stolz machen. Dass es nicht ganz gereicht hat, sollte ein Ansporn für uns sein.

(Werder-Trainer Ole Werner in der ARD)

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 10. Mai 2025, 18:06 Uhr