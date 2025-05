buten un binnen Europa-Rechenspiele und 4 weitere Werder-Fakten vor dem Leipzig-Duell Stand: 10.05.2025 06:00 Uhr

Ab 15:30 Uhr brauchen die Bremer am vorletzten Spieltag unbedingt einen Sieg, wenn sie erstmals seit 15 Jahren wieder international mitspielen möchten. Wie klappt das?

1. Werder hat weiterhin Europacup-Chancen

Bremen erlitt zuletzt bei Union Berlin einen Rückschlag (2:2 nach 2:0), ist aber seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis) und hat bei drei Punkten Rückstand auf Rang sechs noch eine Chance auf die erste Europacup-Teilnahme seit 15 Jahren, wenn auch nicht aus eigener Kraft. Gelingt diese, wäre es eine Punktlandung: Werder stand in dieser Saison nie im oberen Tabellendrittel, Rang sieben nach dem 15. Spieltag war die beste Saisonplatzierung.

2. RB holte in der Rückrunde weniger Punkte als Werder

Nach dem 8. Spieltag war RB Leipzig ungeschlagen und punktgleich mit den Bayern, nach der Hinrunde standen die Sachsen immerhin noch auf Platz vier. Die zweite Saisonhälfte verlief für die Roten Bullen aber enttäuschend: In 15 Spielen gab es nur vier Siege und 20 Punkte, weniger als Werder (21). Nur mit Siegen in Bremen und gegen Stuttgart ist die schwächste Bundesliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte noch zu vermeiden (2017/18 waren es 25 Punkte).

3. Werder kann nach Punkten mit RB gleichziehen

In den bisherigen sieben gemeinsamen Bundesliga-Spielzeiten landete RB Leipzig immer vor Werder Bremen, und auch in dieser Saison standen die Sachsen an allen Spieltagen in der Tabelle vor den Norddeutschen, in der Spitze mit bis zu neun Punkten Vorsprung (nach dem 26. Spieltag). Wenn der SVW nun gewinnt, ziehen die Grün- Weißen aber nach Punkte mit den Rasenballern gleich und könnten dann am letzten Spieltag sogar noch vorbeiziehen.

4. Werder ist zu Hause seit 279 Minuten ohne Gegentor

Der SV Werder spielte neun Mal zu null, schon jetzt so oft wie zuletzt 2013/14 (damals am Ende zehn Mal). Unter anderem stand in den vergangenen drei Heimspielen gegen Frankfurt (2:0), Bochum (1:0) und St. Pauli (0:0) die Null (der gegnerische xGoals-Wert war jeweils kleiner als eins). Vier Partien in Folge im Weser-Stadion ohne Gegentor gelangen Bremen zuletzt vor fast 15 Jahren, im Herbst 2009 mit Tim Wiese im Tor.

5. Ziel: 50 Punkte nach 33 Spielen

Der SV Werder kann mit einem Sieg erstmals seit sechs Jahren die 50-Punkte-Marke knacken, schon jetzt sind es deutlich mehr Zähler (47) als in der letzten Saison (42), die Werder auf Rang neun abschloss. Die beste Endplatzierung der Grün-Weißen in den letzten 15 Jahren war Platz acht (2016/17 und 2018/19) – auf diesem Rang steht die Werner-Elf auch aktuell.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 9. Mai 2025, 18:06 Uhr